Дело "Дельта Банка": подозрение вручили одному из владельцев и бывшим руководителям финучреждения

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Правоохранители объявили подозрение бывшим руководителям "Дельта Банка" в завладении 1 млрд 144 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, а также рассказала генпрокурорка Ирина Венедиктова в Facebook.

Так, в период 2012-2014 годов руководители "Дельта Банка" выдавали невыгодные кредиты. Кроме того, в 2014-2015 годах должностные лица банка растратили средства финансового учреждения, реализуя по заниженной стоимости имущественных прав на заключенные ранее кредитные договоры, которые были обеспечены ликвидным имуществом.

Пяти фигурантам, четыре из которых занимали высшие руководящие должности в банке, сообщили о подозрении по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Им грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Венедиктова уточнила, что подозрение вручили:

одному из владельцев, который работал на должности главы Наблюдательного Совета этого финучреждения,

двум заместителям председателя Совета директоров банка,

директору одной из связанных финансовых компаний.

Кроме того, были арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн. В частности наложен арест на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, арестованы 1 млн долларов со счета Председателя Совета директоров в одном из швейцарских банков.

"Прокуроры вручили владельцу "Дельта Банка" ходатайство об избрании меры пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога в более 1 млрд грн", — сообщила генпрокурорка.

Отметим, что в 2015 году НБУ признал "Дельта Банк" неплатежеспособным. Сейчас фонд гарантирования вкладов физических лиц уплатил вкладчикам банка около 15 млрд гривен.

Напомним, что главе "Укрэксимбанка" Евгению Мецгер, подозреваемому в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и незаконном удержании людей, избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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