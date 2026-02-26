- Дата публикации
Демонтаж нелегальных АЗС и рост продаж в «белых» сетях: происходящее на топливном рынке Украины
В 2025-2026 годах топливный рынок Украины входит в фазу системной детенизации. После активизации работы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) акцент смещен с точечных штрафов на ликвидацию инфраструктуры незаконного оборота - демонтаж нелегальных автозаправочных станций, изъятие оборудования и перекрытие логистических каналов поставки топлива без документов.
По оценкам отраслевых экспертов доля нелегального сегмента раньше могла составлять от 12% до 20% розничного рынка горючего. Представители легального бизнеса уже фиксируют изменения в конкурентной среде.
Об этом говорится в спецпроекте информационного агентства Hronikers "Индекс прозрачности рынков"
UPG: «Рынок становится более структурированным»
Исполнительный директор сети АЗК UPG Владимир Мороз отмечает:
«Рынок становится более структурированным. Уменьшение количества сомнительных заправок проявляется в честной конкуренции на рынке».
По его словам, демонтаж нелегальных объектов восстанавливает равные правила игры:
«Когда с рынка исчезают игроки, не платящие налоги, не инвестирующие в безопасность и качество, это восстанавливает правила игры. Для нас как для прозрачного бизнеса и крупного налогоплательщика это важно».
В компании подчеркивают, что ключевое значение имеет комплексный подход:
«Штрафы – это часть инструментов. Но если инфраструктура остается, то схема продолжает работать. Вероятно, наиболее эффективным подходом является комплексный, что предполагает как ликвидацию незаконной инфраструктуры, так и финансовую ответственность».
UPG также отмечает влияние детенизации на цены:
"Когда доля "серых" схем уменьшается, ценообразование становится более прозрачным и рыночным".
WOG: выиграют водители и бюджет
В прессслужбе WOG отмечают, что системная ликвидация нелегальных АЗС положительно повлияет на рынок:
«Системная ликвидация нелегальных АЗС положительно повлияет на рынок в целом, поскольку по оценкам отраслевых экспертов доля таких объектов может составлять от 12% до 20% розничного рынка».
В компании подчеркивают два ключевых эффекта:
перераспределение объемов продаж в пользу прозрачных операторов и рост налоговых поступлений;
защита потребителей от некачественного и контрафактного горючего.
«Большинство нелегальных заправок реализуют горючее сомнительного качества… Это может приводить к техническим неисправностям автомобилей и дополнительным затратам на ремонт».
WOG заявляет о поддержке системных действий правоохранителей по отбелению рынка.
SOCAR: прирост продаж по всей линейке
В SOCAR Ukraine отмечают, что в 2026 году детенизация стала ощутимой для рынка.
Советник Генерального директора SOCAR Ukraine Михаил Третьяков отмечает:
«Мы наблюдаем положительную динамику. В 2026 году детенизация рынка стала более ощутимой. Это проявляется, прежде всего, в выравнивании условий конкуренции».
По его словам, демонтаж нелегальных точек изменил структуру конкуренции:
«Каждая демонтированная нелегальная точка – это шаг к здоровому рынку».
В компании подчеркивают эффективность именно изъятия активов:
«Штрафы часто воспринимаются нарушителями как расходы на ведение бизнеса… Только неотвратимость потери активов может остановить теневой оборот».
SOCAR также фиксирует прямую связь между активизацией проверок и ростом продаж:
"Активизация проверок всегда коррелирует с ростом проливов на легальных АЗК… Прирост продаж наблюдается по всей линейке продуктов".
KLO: переток клиентов в белые сети — стабильный тренд 2026 года
Совладелец бренда KLO Вячеслав Стешенко подтверждает:
"Мы фиксируем системное сокращение теневого сектора… Сейчас мы наблюдаем рост количества транзакций через кассовые аппараты на наших АЗС".
По его словам, демонтаж нелегальных объектов оказал существенное влияние на рынок:
«Когда с рынка исчезает субъект, не несущий расходы на лицензирование, экологические стандарты и официальные зарплаты, конкуренция переходит в плоскость качества горючего и сервисов».
Компания также подтверждает корреляцию между закрытием нелегальных точек и ростом реализации:
«Это стабильный тренд 2026 года, свидетельствующий о реальном перетоке клиентов в белые сети».
Нефтегазовая Ассоциация: 2026 год может стать годом ликвидации теневого рынка
Президент Нефтегазовой Ассоциации Украины Ярослав Старовойтенко положительно оценивает действия БЭБ:
«Мы приветствуем позицию и практические действия Бюро экономической безопасности Украины по противодействию теневому рынку горючего. При руководстве Александра Цивинского работа перешла в более системную фазу».
В ассоциации подчеркивают, что ликвидация нелегальных АЗС — лишь часть процесса:
«Речь идет не только о незаконных АЗС, но и о налоговых манипуляциях и нелегальном производстве горючего».
При этом ключевым механизмом называют именно изъятие имущества:
«Штрафы не пугают и не останавливают нарушителей, тогда как ликвидация инфраструктуры незаконного оборота — бензовозов, складов, оборудования — наносит реальный удар по теневому бизнесу».
Глава БЭБ Александр Цивинский ранее заявлял, что 2026 может стать последним годом существования нелегального рынка в топливном секторе. В ассоциации эту цель поддерживают.