Денег может не хватить: МВФ оценил финансовый разрыв Украины в $54 млрд

МВФ / © Associated Press

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Украина может столкнуться с дефицитом финансирования в размере до 54 млрд. долларов к 2029 году на фоне войны и потребности в дополнительной международной помощи.

Об этом со ссылкой на предварительные оценки Международного валютного фонда пишет Bloomberg.

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По информации собеседников агентства, знакомых с ситуацией, МВФ оценивает потребность Украины в дополнительном финансировании в 30-35 млрд. долларов 2027 года, 17 млрд. долларов 2028 года и 2 млрд. 2029-го.

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В то же время в Bloomberg отмечают, что эти цифры предварительные и могут измениться.

Представитель МВФ отказался комментировать эти оценки.

ЕС готовит финансирование для Украины

Во вторник, 29 сентября, доноры Украины встретились в Брюсселе, чтобы ускорить переговоры по дальнейшей финансовой помощи.

Ранее в этом году Европейский Союз согласовал пакет кредитной поддержки Украины на 90 млрд. евро (около 102 млрд. долларов). В то же время, ЕС призывает партнеров выполнить обязательства по предоставлению еще €30 млрд в текущем и следующем году.

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Отдельно Европейская комиссия и МВФ призывают правительство Украины выполнять программу реформ. Это должно помочь Украине получать международную помощь и обеспечить более эффективное управление предоставленными средствами.

Как сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари, во вторник ожидалась встреча еврокомиссара по вопросам экономики Валдиса Домбровскиса и министра финансов Украины Сергея Марченко. Стороны обсудили реформы, необходимые для получения следующего транша бюджетной поддержки ЕС.

Европа обсуждает новые источники средств

Страны ЕС продолжают обсуждать механизмы дополнительного финансирования Украины, поскольку ожидается, что война будет продолжаться и в следующем году.

Среди вариантов, рассматриваемых отдельными государствами ЕС, — использование 210 млрд евро замороженных в Европе активов российского центрального банка для привлечения дополнительного финансирования.

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Другие страны предлагают альтернативный вариант — выпуск дополнительного общего долга ЕС.

По данным Bloomberg, в последние месяцы Россия и Украина также усилили атаки друг против друга, что увеличивает потребность Киева во внешнем финансировании.

Напомним, Россия заблокировала путь к морскому перемирию. Поэтому перспективы возобновления экспорта зерна по Черному морю остаются неопределенными.

Ранее премьер-министр Сергей Корецкий в интервью ведущей ТСН .

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