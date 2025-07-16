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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Денежная помощь к Дню Независимости 2025 года УБД и другим категориям граждан: кто и как может получить, размер выплат

Разовая денежная помощь ко Дню Независимости 2025

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Выплаты ко Дню Независимости

Выплаты ко Дню Независимости

Ежегодно, в канун Дня Независимости, государство оказывает разовую денежную помощь определенным категориям граждан, в том числе участникам боевых действий. Это право гарантировано Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Размеры выплат в 2025 году, кто может получить

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, размеры разовой денежной помощи в 2025 году установлены следующим образом:

  • Участники боевых действий (УБД) и пострадавшие участники Революции Достоинства, а также бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания (те, кому на момент заключения не исполнилось 18 лет), включая детей, родившихся в таких местах, получат по 1000 грн.

  • Лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние заключенные концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания (признанные лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин) получат:

    • I группы — 3100 гривен;

    • II группы — 2900 гривен;

    • III группы — 2700 гривен.

  • Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат 3100 гривен.

  • Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны (статус которых установлен согласно пункту 1 статьи 10 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»), а также члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, жены (мужчины) умерших лиц с инвалидностью (мужчины) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований (признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз) получат по 650 гривен.

  • Участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага — по 450 гривен.

Как получить выплату в 2025 году

Процедура получения помощи зависит от текущего статуса.

1. Для действующих военнослужащих:

Если вы продолжаете нести службу, выплата будет начислена по месту службы. Военные части самостоятельно формируют списки военнослужащих, имеющих статус участника боевых действий, и подают заявки на получение средств. Вам не нужно подавать отдельное заявление.

2. Для пенсионеров:

Участникам боевых действий, уже являющихся пенсионерами, денежная помощь будет начислена автоматически. Вы получите ее вместе со своей пенсией в августе. Это значит, что вам также не нужно предпринимать никаких дополнительных действий.

3. Для гражданских лиц (не являющихся военнослужащими или пенсионерами):

Если у вас есть статус УБД, но не относитесь к упомянутым категориям, вам необходимо до 1 августа 2025 года подать соответствующее заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Существует несколько удобных способов подачи заявления:

  • Лично. Вы можете обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) за вашим задекларированным/зарегистрированным местожительством или пребыванием. Не забудьте взять с собой необходимые документы, подтверждающие ваш статус.

  • По почте. Заявление можно отправить письмом в адрес территориального органа Пенсионного фонда Украины. Рекомендуется отправлять заказным письмом с уведомлением о вручении для подтверждения отправки.

  • Онлайн. Это самый современный и удобный способ. Вы можете подать заявление через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого вам понадобится квалифицированная электронная подпись (КЭП). На сайте ПФУ доступна подробная инструкция, которая поможет вам шаг за шагом пройти весь процесс.

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