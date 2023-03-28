Денежная помощь на день рождения: в одной из областей пенсионеры могут получить дополнительные выплаты (инструкция)

На дополнительные средства могут рассчитывать две категории людей.
В Ивано-Франковской области по случаю дня рождения могут люди пожилого возраста и лица с инвалидностью I-II групп могут получить одноразовую материальную помощь.
Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив на официальном телеграмм-канале.
По его словам, все очень просто. Нужно зайти на сайт в разделе "Сервисы" и авторизоваться с помощью BankID. Дополнительные выплаты доступны для:
- лиц, которым исполнилось 70 лет и старше (код услуги 63/95);
- лиц с инвалидностью I (II) группы (код услуги 63/94).
Для оформления такой помощи можно обращаться в любое подразделение ЦНАП г.Ивано-Франковска со следующими документами:
- копия паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- копия справки внутри перемещенного лица (при обращении данной категории лиц);
- реквизиты счета, открытого в банке;
- копию справки МСЭК (для лиц с инвалидностью I или II группы).
По всем дополнительным вопросам можно обратиться по электронной почте cnap@mvk.if.ua или в службу поддержки клиентов ЦНАП г.Ивано-Франковска.
Напомним, с 1 апреля в Украине состоится ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, а с 1 июля пенсии будут индексированы, в частности для государственных служащих, работников местных органов власти, ученых и других категорий граждан.
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