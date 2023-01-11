Денежная помощь украинцам в Хорватии: можно получить выплаты в размере до 460 евро

Украинцы, временно проживающие в Хорватии, могут получить средства для покрытия первоочередных потребностей. Единоразовая выплата от государства возможна тем лицам, которые получили статус временной защиты в стране. Что делать, чтобы получить выплаты – читайте в материале ТСН.ua.

Выплату предоставляют на одного человека или семью в размере от 330 до 460 евро. Денежные средства выплачиваются, чтобы можно было покрыть чрезвычайные затраты, возникшие на фоне различных жизненных обстоятельств. Об этом сообщил официальный хорватский ресурс помощи беженцам из Украины.

Что делать, чтобы получить денежную помощь украинцам в Хорватии

В первую очередь, подается заявка на единовременную финансовую помощь. Сделать это можно в центрах убежища и в учреждениях коллективного проживания. Заявки принимает дежурный социальный работник. Если вы проживаете в частном жилье, можно также подать заявку в Центр социальной защиты населения и его отделениях в Хорватии. Все адреса доступны по этой ссылке.

Следует обратить внимание, что денежную помощь назначат только после собеседования. Решение о назначении будет приниматься в зависимости от того, имеет ли лицо друзей или родственников в Хорватии, устроено ли оно на работу. Также важен уровень доходов.

Для получения дополнительной информации о выплатах можно позвонить по телефону +385 99 399 7317 или написать по электронному адресу ukrajina@mrosp.hr.

Что известно о другой помощи украинцам в Хорватии

Также украинцы, временно проживающие в Хорватии, могут получить помощь от Красного Креста (входят лекарства, одежда, продукты). Чтобы оформить заявку, необходимо перейти по ссылке.

Помощь необходимыми вещами и продуктами оказывает организация Каритас. Ее центры можно найти у каждого большого католического Костела.