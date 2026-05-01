- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 201
- Время на прочтение
- 1 мин
Денежная помощь украинским семьям: кому дадут более 17 тысяч
(UNICEF) весной 2026 года планирует финансово поддержать украинские семьи с пострадавшими от российской агрессии детьми.
В Полтавской области стартовала программа единовременного пособия для семей с детьми, пострадавших в результате вооруженной агрессии России. Поддержка оказывается в рамках сотрудничества Полтавской областной военной администрации и UNICEF.
Как сообщили в местных органах соцзащиты, размер выплаты составляет 40 долларов США в гривневом эквиваленте по курсу НБУ. Сейчас это около 17 500 гривен на одну семью.
Какие документы нужны
Для оформления выплаты представитель семьи должен предоставить:
заявление на получение помощи
документы, удостоверяющие личность
свидетельство о рождении ребенка
справку или выписку о месте жительства
налоговый номер
реквизиты банковского счета в формате IBAN
В случае гибели члена семьи дополнительно необходимо предоставить свидетельство смерти и документы, подтверждающие родственные связи.
Напомним, в Украине пока не планируют сокращать базовые социальные выплаты, хотя для отдельных категорий граждан такие изменения теоретически возможны, но только при пересмотре подходов к оказанию помощи.