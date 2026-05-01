Денежная помощь украинским семьям: кому дадут более 17 тысяч

В рамках программы в одном из регионов можно будет получить денежную помощь

В Полтавской области стартовала программа единовременного пособия для семей с детьми, пострадавших в результате вооруженной агрессии России. Поддержка оказывается в рамках сотрудничества Полтавской областной военной администрации и UNICEF.

Как сообщили в местных органах соцзащиты, размер выплаты составляет 40 долларов США в гривневом эквиваленте по курсу НБУ. Сейчас это около 17 500 гривен на одну семью.

Какие документы нужны

Для оформления выплаты представитель семьи должен предоставить:

заявление на получение помощи

документы, удостоверяющие личность

свидетельство о рождении ребенка

справку или выписку о месте жительства

налоговый номер

реквизиты банковского счета в формате IBAN

В случае гибели члена семьи дополнительно необходимо предоставить свидетельство смерти и документы, подтверждающие родственные связи.

Напомним, в Украине пока не планируют сокращать базовые социальные выплаты, хотя для отдельных категорий граждан такие изменения теоретически возможны, но только при пересмотре подходов к оказанию помощи.

