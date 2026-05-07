Денежные операции "ожили": украинцы начали нести больше наличных денег в банки
В Украине поступления и выдача наличных денег увеличились.
В первом квартале 2026 года объемы наличных операций в украинских банках выросли. Поступления наличных в банковские кассы в январе-марте составили 749,8 млрд грн, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
В то же время объем выдачи наличных составил 747,5 млрд грн, что на 6,3% больше в годовом измерении, хотя и несколько меньше объема поступлений.
Рост поступлений в банковских кассах объясняют повышением зарплат в бюджетной сфере и пенсии, а также оживлением экономической активности в марте на фоне стабилизации энергосистемы и устойчивого потребительского спроса.
В то же время увеличение объемов обналичивания связывают с рисками безопасности — в частности, более интенсивными воздушными атаками, повреждением инфраструктуры и длительными отключениями электроэнергии.
Традиционно наибольшие объемы наличных денег из касс банки выдавали для:
операций клиентов с использованием платежных карт - 86%
приобретение иностранной валюты у клиентов - 4,1%
подкрепление операторов почтовой связи - 3,4%
Наибольшими источниками поступлений наличных денег в касс банков по-прежнему были:
торговая выручка - 30,3%
операции клиентов с использованием платежных карт - 27%
поступления от продажи иностранной валюты - 17,8%
выручка от всех видов услуг - 12,1%
Напомним, в Украине мелкие бумажные гривны образцов 2003-2007 годов официально прекратили быть средством платежа. Теперь торговые сети, банки и другие учреждения не принимают эти купюры для расчетов. Регулятор производит замену устаревших денег на монеты и банкноты с современными элементами защиты.