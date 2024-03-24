Денежные переводы под запретом: в НБУ рассказали, для кого будут введены ограничения

Национальный банк Украины обсуждает запрет на обналичивание предпринимателями по расчетам с физическими лицами через перевод средств без открытия счета.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, НБУ предлагает повысить прозрачность платежных операций благодаря обновлению процедур перевода без открытия счета в национальной валюте. Кроме того, хотят исключить возможность обналичивать субъектами хозяйствования по расчетам с физическими лицами, осуществляемыми через перевод денег без открытия счета.

В то же время, Нацбанк обсуждает обновление требования об изъятии из обращения и передачи для исследования подозрительных банкнот и монет, а также сокращение сроков проведения этих исследований Национальным банком.

"Перевод средств без открытия счета — платежная услуга, предоставляемая плательщику с целью перевода средств в наличной или безналичной формах получателю или предоставлятелю платежных услуг, действующему от имени получателя, в ходе которой поставщик этой услуги не использует открытый у него счет плательщика и/или получателя", — объяснили в НБУ.

Ранее заместительница главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова рассказала, что в Нацбанке работают над ограничениями по карточным переводам. И они будут касаться бизнеса и физических лиц.

Напомним, что в банковской сфере уже действуют ограничения, обусловленные требованиями законодательства по финмониторингу:

переводы на общую сумму более 400 тысяч гривен требуют от банков более тщательного изучения происхождения переводимых средств,

обычно банковские лимиты предусматривают перевод средств в размере до 30 тысяч гривен за одну транзакцию, а общий объем переводов одного клиента – до 400 тысяч гривен.

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