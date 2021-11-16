"Деньгами тысячу отдавать не будут": у Зеленского рассказали о деталях выплат вакцинированным

"Деньгами тысячу отдавать не будут": у Зеленского рассказали о деталях выплат вакцинированным

Использовать средства можно только на определенный перечень услуг.

Тысячу гривен, которую обещают за прививку двумя дозами вакцины от коронавируса, невозможно будет получить наличными на руки. Деньги будут своеобразным депозитом, который можно потратить на определенный перечень услуг.

Об этом 16 ноября сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии "УП".

По словам пресс-секретаря, техническая сторона этого процесса еще разрабатывается. Однако, цель этой инициативы – поддержка бизнеса. То есть людям не будут выдавать живые деньги, которые можно потратить на "водку и сигареты".

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"Это будет – пока не скажу за техническое решение – но это будет в том или ином виде какой-то сертификат, цифровой ваучер или депозит или что-то вроде того, который можно будет потратить на определенный перечень услуг и товаров", — отметил Никифоров и добавил, что перечень услуг сформировали таким образом, чтобы поддержать услуги, наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса и карантинных ограничений.

Предварительно анонсировалось, что тысячу можно будет потратить на спортивные и культурные мероприятия (театры, концерты, книги, кино), туризм (переезды по Украине).

Напомним, в обращении в понедельник, 15 ноября, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики, которая будет предусматривать приятные бонусы для вакцинированных украинцев.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинированные украинцы могут получить по тысяче гривен

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