Деньги аннулируют: неиспользованные средства могут "списать" с карточек украинцев — о чем идет речь

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В Украине упростили механизм участия в государственной программе «Скрининг здоровья 40+». Теперь людям от 40 лет больше не нужно ждать определенной даты после дня рождения, чтобы подать заявку на прохождение обследования.

Об этом сообщили в Минздраве.

Как теперь подать заявку

Теперь украинцы и украинки, которым уже исполнилось 40 лет, могут оформить участие в любое удобное время через приложение «Дія» и Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

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После зачисления средств у участников программы будет два месяца для прохождения обследования в медицинском учреждении.

Если деньги не будут использованы в установленные сроки, они автоматически вернутся в государственный бюджет.

В то же время, для тех, кто получил средства до 1 мая 2026 года, действует отдельный переходный период. Использовать их можно до 30 июня 2026 года.

Что входит в «Скрининг здоровья 40+»

Программа предусматривает базовые медицинские обследования, помогающие:

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выявить сердечно-сосудистые заболевания;

контролировать риски развития диабета;

оценить состояние ментального здоровья;

своевременно заметить проблемы со здоровьем.

Сколько украинцев уже воспользовались программой

По данным организаторов, с начала действия программы:

более 55 тысяч человек уже прошли скрининг;

более 500 тысяч украинцев подали заявки на участие.

Пройти обследование можно в более чем 2050 медицинских учреждениях по всей Украине.

Участники напоминают, что регулярные профилактические обследования помогают вовремя выявлять опасные заболевания и повышают шансы на эффективное лечение.

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