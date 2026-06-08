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Деньги аннулируют: неиспользованные средства могут "списать" с карточек украинцев — о чем идет речь
В программе «Скрининг здоровья 40+» появилось важное правило по средствам.
В Украине упростили механизм участия в государственной программе «Скрининг здоровья 40+». Теперь людям от 40 лет больше не нужно ждать определенной даты после дня рождения, чтобы подать заявку на прохождение обследования.
Об этом сообщили в Минздраве.
Как теперь подать заявку
Теперь украинцы и украинки, которым уже исполнилось 40 лет, могут оформить участие в любое удобное время через приложение «Дія» и Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).
После зачисления средств у участников программы будет два месяца для прохождения обследования в медицинском учреждении.
Если деньги не будут использованы в установленные сроки, они автоматически вернутся в государственный бюджет.
В то же время, для тех, кто получил средства до 1 мая 2026 года, действует отдельный переходный период. Использовать их можно до 30 июня 2026 года.
Что входит в «Скрининг здоровья 40+»
Программа предусматривает базовые медицинские обследования, помогающие:
выявить сердечно-сосудистые заболевания;
контролировать риски развития диабета;
оценить состояние ментального здоровья;
своевременно заметить проблемы со здоровьем.
Сколько украинцев уже воспользовались программой
По данным организаторов, с начала действия программы:
более 55 тысяч человек уже прошли скрининг;
более 500 тысяч украинцев подали заявки на участие.
Пройти обследование можно в более чем 2050 медицинских учреждениях по всей Украине.
Участники напоминают, что регулярные профилактические обследования помогают вовремя выявлять опасные заболевания и повышают шансы на эффективное лечение.