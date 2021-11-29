Деньги будут поступать на специальные банковские карты: в Минцифре раскрыли детали выплатить тысячи от Зеленского

Выплачивать тысячу за вакцинацию обещают начать 19 декабря.
Тысячу гривен, которые получит каждый вакцинированный украинец с 19 декабря независимо от даты прививки, будут выплачивать на специальные банковские карты в "Дії". Рассчитаться этими деньгами украинцы смогут на предприятиях, которые отвечают определенным МСС-кодам. Платить комиссию за обслуживание карты не нужно.
Об этом рассказали в пресс-службе Министерства цифровой трансформации в комментарии "Украинской правде".
В частности, полностью вакцинированным гражданам предстоит пройти краткую верификацию в приложении "Дія". После этого они смогут получить на специальные банковские карты тысячу гривен. Насчитывать их будет Минэкономики.
"Граждане рассчитываются деньгами на предприятиях, которые отвечают определенным МСС-кодам (классификаторам вида деятельности, – ред.). Виртуальные карты – бесплатные, никаких комиссий за обслуживание не будет", – уточнили в Минцифре.
Отмечается, что в рамках этой программы выплата наличных денег не предусмотрена. В Минцифре заверили, что операции с виртуальными картами безопасны и будут осуществляться через банки-партнеры с надежными системами защиты платежей.
Программа создана для целевой поддержки сфер, столкнувшихся с резким сокращением количества клиентов через карантин.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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