Деньги для собственного дела: Минсоцполитики хочет помогать малоимущим и безработным

Государственная программа начнет действовать со следующего года.

Министерство социальной политики планирует предоставлять финансовую помощь малообеспеченным и безработным.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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Государственная программа начнет действовать со следующего года. Речь идет о ста тысячах гривен на открытие собственного дела. Согласно ее требованиям, полученные деньги должны пойти на закупку оборудования и материалов, необходимых для открытия бизнеса.

Деньги можно будет не возвращать, если безработный-предприниматель устроит к себе на работу еще двух работников из Центра занятости. При других условиях, предприниматель вернет полученную сумму частично — за счет социальных взносов и налогов.

Как сообщалось, Верховная Рада 2 июня одобрила в первом чтении законопроект относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума в Украине и создания предпосылок для его повышения. Согласно пояснительной записке к документу, принятие этого проекту закона позволит усовершенствовать подходы к определению размеров заработной платы, в частности приравнять минимальную заработную плату до минимального должностного оклада.

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