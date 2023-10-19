Деньги на армию и оборону: Верховная Рада сделала первый шаг к принятию Госбюджета-2024

Около половины государственного бюджета 2024 планируется направить на оборонный сектор.

В четверг, 19 октября, Верховная Рада приняла в первом чтении бюджет Украины на 2024 год, предусматривающий увеличение финансирования армии и обороны страны из-за войны с Россией.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат из финансового комитета Рады Ярослав Железняк.

“Парламент принял в целом выводы и предложения народных депутатов к Бюджету на 2024 год. Это первое чтение Бюджета. За — 285", — говорится в сообщении.

Основные показатели Госбюджета:

доходы – на сумму 1,7 трлн грн ;

; расходы – на сумму 3,3 трл грн ;

; предельный объем дефицита – 1,5 трлн грн.

Для сравнения, доходы государственного бюджета на 2023 год после двух дополнений – 1,42 трлн грн, расходы – 3,39 трлн грн.

Ранее министр финансов Сергей Марченко отметил, что в следующем году приоритетами правительства является аккумулирование средств на оборону и безопасность, обеспечение социальных выплат населению, чтобы приблизить победу Украины.

Около половины государственного бюджета 2024 планируется направить на оборонный сектор.

В прошлом году экономика Украины сократилась примерно на треть из-за того, что миллионы людей покинули страну из-за войны, города подверглись бомбардировкам, маршруты логистики и цепочки поставок были нарушены, а энергетический сектор и критическая инфраструктура были повреждены авиаударами.

Правительство прогнозирует экономический рост в 2024 году примерно на 5%.

У Кабинета министров теперь две недели на доработку бюджета до второго чтения с учетом правок, за которые проголосовали депутаты. Второе чтение проекта закона о Государственном бюджете Украины должно завершиться не позднее 20 ноября.

Напомним, 15 сентября правительство приняло проект бюджета на 2024 год. ТСН.ua подробно сообщал, какие доходы и расходы в нем предусмотрены.

Читайте также: