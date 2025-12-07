Деньги на детей заставят вернуть: кого это касается

Некоторые украинцы могут заставить возвращать выплаты от государства / © iStock

Реклама

Некоторые украинские семьи, получавшие государственную помощь на детей, могут столкнуться с неприятной ситуацией — уже выплаченные средства придется вернуть.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, в каких случаях это может произойти.

Вернуть государственные деньги могут обязать тех, кто не сообщил об изменении имущественного положения — например, приобретение недвижимости, авто или существенное повышение доходов. Особенно это касается многодетных семей, где один родитель устроился на высокооплачиваемую работу, но не задекларировал этого.

Реклама

Также основанием для прекращения выплат является переезд без уведомления органов соцзащиты или утрата статуса многодетной семьи.

В законодательстве определены более 10 ситуаций, в которых социальные выплаты могут быть не только прекращены, но и признаны недействительными.

Среди них:

лишение получателя родительских прав

расход средств не по назначению (ребенок не обеспечен)

ребенка изъяли из семьи, даже без юридического лишения прав

оформление ребенка на круглосуточное содержание в интернат или пансион

ребенок находится на полном государственном обеспечении

родители или опекуны приговорены к заключению

получатель или ребенок умерли

семья сама подала заявление на прекращение помощи

Если органы соцзащиты обнаруживают, что пособие было выплачено безосновательно, они присылают уведомление о сумме до возврата.

Реклама

В дальнейшем действуют по трем сценариям:

Добровольный возврат — получатель самостоятельно отдает средства

Автоматический вычет — уменьшение ежемесячного пособия на 20% до полного погашения

Принудительное взыскание через суд и исполнительную службу

Ранее сообщалось о том, что беременные неработающие женщины, незастрахованные женщины, а также определенные категории военнослужащих, студенток и женщин, уволенных из-за ликвидации предприятия, имеют право на государственную помощь в случае беременности и родов.