- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 67
- Время на прочтение
- 1 мин
Деньги на дрова — кто из украинцев получит 8 тысяч гривен
Предоставление денежной помощи в 8 тысяч гривен на дрова и уголь будет стартовать после выплат международными фондами в ноябре — декабре 2025 года.
В Украине многие граждане до сих пор используют дрова для обогрева своего дома. В то же время, некоторые слои населения не могут позволить себе приобрести топливо в количестве, необходимом для спокойного прохождения холодного времени года. Особенно люди, живущие в прифронтовых областях.
Поэтому украинцы из прифронтовых регионов смогут зарегистрироваться в программе денежной помощи, которая была введена правительством для поддержки во время отопительного сезона 2025-2026.
По информации правительства, размер денежного пособия на твердое топливо будет составлять 8 тысяч гривен. Программа стартует после того, как завершатся выплаты международными организациями в ноябре-декабре 2025 года.
Соответствующей помощью смогут воспользоваться граждане, подпадающие одновременно под несколько условий:
У граждан есть официальный статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ)
Не смогли получить помощь от международных организаций, в частности, в прифронтовых регионах
