Некоторые украинцы могут получить деньги на покупку дров / © Pixabay

Реклама

В Украине многие граждане до сих пор используют дрова для обогрева своего дома. В то же время, некоторые слои населения не могут позволить себе приобрести топливо в количестве, необходимом для спокойного прохождения холодного времени года. Особенно люди, живущие в прифронтовых областях.

Поэтому украинцы из прифронтовых регионов смогут зарегистрироваться в программе денежной помощи, которая была введена правительством для поддержки во время отопительного сезона 2025-2026.

По информации правительства, размер денежного пособия на твердое топливо будет составлять 8 тысяч гривен. Программа стартует после того, как завершатся выплаты международными организациями в ноябре-декабре 2025 года.

Реклама

Соответствующей помощью смогут воспользоваться граждане, подпадающие одновременно под несколько условий:

У граждан есть официальный статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ)

Не смогли получить помощь от международных организаций, в частности, в прифронтовых регионах

Ранее сообщалось, что правительство готовит повышение зарплат бюджетникам. Согласно плану, ее месячный размер вырастет до 8647 гривен. Соответственно, произойдет и повышение почасовой минимальной оплаты труда — она составит 52 гривны в час, что на 4 гривны больше, чем нынешние 48 гривен в час.