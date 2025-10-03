ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
67
Время на прочтение
1 мин

Деньги на дрова — кто из украинцев получит 8 тысяч гривен

Предоставление денежной помощи в 8 тысяч гривен на дрова и уголь будет стартовать после выплат международными фондами в ноябре — декабре 2025 года.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Некоторые украинцы могут получить деньги на покупку дров

Некоторые украинцы могут получить деньги на покупку дров / © Pixabay

В Украине многие граждане до сих пор используют дрова для обогрева своего дома. В то же время, некоторые слои населения не могут позволить себе приобрести топливо в количестве, необходимом для спокойного прохождения холодного времени года. Особенно люди, живущие в прифронтовых областях.

Поэтому украинцы из прифронтовых регионов смогут зарегистрироваться в программе денежной помощи, которая была введена правительством для поддержки во время отопительного сезона 2025-2026.

По информации правительства, размер денежного пособия на твердое топливо будет составлять 8 тысяч гривен. Программа стартует после того, как завершатся выплаты международными организациями в ноябре-декабре 2025 года.

Соответствующей помощью смогут воспользоваться граждане, подпадающие одновременно под несколько условий:

  • У граждан есть официальный статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ)

  • Не смогли получить помощь от международных организаций, в частности, в прифронтовых регионах

Ранее сообщалось, что правительство готовит повышение зарплат бюджетникам. Согласно плану, ее месячный размер вырастет до 8647 гривен. Соответственно, произойдет и повышение почасовой минимальной оплаты труда — она составит 52 гривны в час, что на 4 гривны больше, чем нынешние 48 гривен в час.

Дата публикации
Количество просмотров
67
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie