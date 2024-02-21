Деньги на карту: Нацбанк может ограничить карточные переводы украинцев

Заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова рассказала, что в Нацбанке работают над ограничениями по карточным переводам. И они будут касаться бизнеса и физических лиц.

НБУ может ввести новые ограничения по карточным переводам физических лиц, чтобы уменьшить количество теневых операций. Однако решение пока не было принято.

Об этом стало известно во время конференции "Финансы для бизнеса во время войны" от заместителя главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой.

Она рассказала, что продолжается проработка ограничений карточных переводов. И они будут касаться бизнеса и физических лиц.

Как позже в комментарии "24 Канала" заявила банкирша Анна Довгальская, идея лимитирования переводов средств между физлицами важна. И речь идет о таких платежах, которые в той или иной степени находятся в тени.

Довгальская привела пример таких операций, а именно оплату услуг или покупку товаров через механизм P2P, не предусматривающий платежей, связанных с коммерческой деятельностью.

Отметим, что P2P (peer-to-peer – "от лица к лицу") – это перевод с карты на карту, который является самым простым способом отправить деньги.

По словам экспертки, возможное введение ограничений будет способствовать тому, чтобы так называемые "бизнесмены" не смогли избегать уплаты налогов.

"Однако важно будет именно установление "справедливых ограничений", которые не будут затрагивать интересы большинства граждан. Напомню, что пользователями карт являются более 90% граждан", — добавила она.

Напомним, что в банковской сфере уже действуют ограничения, обусловленные требованиями законодательства по финмониторингу:

переводы на общую сумму более 400 тысяч гривен требуют от банков более тщательного изучения происхождения переводимых средств,

обычно банковские лимиты предусматривают перевод средств в размере до 30 тысяч гривен за одну транзакцию, а общий объем переводов одного клиента – до 400 тысяч гривен.

"Есть также требование о сопровождении переводов информацией об отправителе и получателе, отслеживании так называемого "измельчения" платежей между отправителем и получателем. Банки руководствуются также внутренними правилами: анализируют частоту, количество, оборот, вид операций, место совершения операций и прочее", — добавляет банкирша.

В то же время Довгальская отмечает, что говорить о том, какими могут быть новые ограничения пока рано. Все же идея еще не приобрела признаки конкретики и не оформлена, например, в законопроект.

Но стоит отметить, что ограничения могут затронуть:

частоты переводов,

суммы перевода за одну транзакцию,

максимального объема платежей в месяц,

максимальной общей суммы переводов в месяц.

Также она обратила внимание, что нововведения вряд ли коснутся большинства граждан Украины. Это могут быть меры по усилению финмониторинга, попытки убрать "скважины", из-за которых не останавливается поток денег неустановленного происхождения.

Напомним, ТСН.ua уже сообщал о подготовке решения НБУ о введении ограничений на карточные переводы для клиентов банков. Речь идет о борьбе с уклонением от уплаты налогов.

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