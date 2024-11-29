Деньги на субсидии: Шмыгаль сделал важное заявление

Денис Шмыгаль анонсировал поддержку всем семьям, нуждающимся в субсидиях на коммунальные услуги.
Из госбюджета 2025 года на субсидии в Украине будет выделено более 40 млрд. грн.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Глава правительства написал в Сети, что более половины всех расходов бюджета на 2025 год будут направлены на оборону и безопасность Украины.
"Увеличиваем финансирование на закупку оружия, техники и дронов для развития собственного военного производства", — отметил Шмыгаль.
Он также рассказал о планах финансирования в социальной сфере в 2025 году:
- будет проведена индексация пенсий,
- будет повышение зарплат учителям в январе и сентябре через специальные доплаты, введенные в рамках программы "Зимняя поддержка",
- будет расширена программа "Доступные лекарства".
"На субсидии выделяем более 40 млрд грн, что позволяет поддержать все украинские семьи, нуждающиеся в помощи с оплатой коммунальных услуг", — акцентировал премьер.
Кстати, в середине ноября Пенсионный фонд Украины обновил размеры жилищных субсидий для отопительного сезона.
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