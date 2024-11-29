Деньги на субсидии: Шмыгаль сделал важное заявление

Денис Шмыгаль анонсировал поддержку всем семьям, нуждающимся в субсидиях на коммунальные услуги.

Из госбюджета 2025 года на субсидии в Украине будет выделено более 40 млрд. грн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства написал в Сети, что более половины всех расходов бюджета на 2025 год будут направлены на оборону и безопасность Украины.

"Увеличиваем финансирование на закупку оружия, техники и дронов для развития собственного военного производства", — отметил Шмыгаль.

Он также рассказал о планах финансирования в социальной сфере в 2025 году:

будет проведена индексация пенсий,

будет повышение зарплат учителям в январе и сентябре через специальные доплаты, введенные в рамках программы "Зимняя поддержка",

будет расширена программа "Доступные лекарства".

"На субсидии выделяем более 40 млрд грн, что позволяет поддержать все украинские семьи, нуждающиеся в помощи с оплатой коммунальных услуг", — акцентировал премьер.

Кстати, в середине ноября Пенсионный фонд Украины обновил размеры жилищных субсидий для отопительного сезона.

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