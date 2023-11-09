Деньги на войну: российская нефтяная компания заработала миллиард евро в Болгарии

Российская нефтяная компания "ЛУКойл" воспользовалась лазейкой в санкциях ЕС, чтобы заработать в Болгарии почти один миллиард евро, обогатив тем самым бюджет РФ для ведения войны в Украине.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника Еврокомиссии.

По его словам, благодаря освобождению от запрета ЕС на поставку российской нефти Болгария разрешила миллионам баррелей нефти из РФ попасть на российский нефтеперерабатывающий завод на своей территории. Впоследствии это предприятие, являющееся подразделением "ЛУКойл", экспортировало различные виды нефтепродуктов за границу, в том числе в страны ЕС.

По этому поводу Еврокомиссия проведет расследование.

Сколько заработали россияне

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Издание ознакомилось с анализом, подготовленным для болгарского парламента. Согласно этому документу, эта лазейка принесла России из-за налогов на производство и экспорт 983 млн евро. Кроме того, владелец нефтеперерабатывающего завода "ЛУКойл" получил почти 500 млн евро прибыли.

"Лукойл", технически не нарушая санкции, с марта по июль этого года отгрузил почти три миллиона баррелей нефтепродуктов российского происхождения морем. Среди получателей были такие страны ЕС, как Мальта.

Политический резонанс

В четверг, 9 ноября, реагируя на результаты исследования, премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что удивлен "масштабами этой схемы избегания санкций", и пообещал усовершенствовать законодательство там, где санкции "бессильны".

Глава парламентского комитета по вопросам энергетики Делян Добрев сообщил, что он планирует подать новое юридическое ходатайство о немедленной отмене исключения для российской нефти.

Напомним, ранее глава Министерства финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон планирует наказать Россию за превышение потолка на цены на нефть, ведь принятые решения больше не работают.

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