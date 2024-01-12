Деньги не пахнут: сколько иностранных компаний осталось в РФ и кто их вытесняет

Несмотря на огромное давление со стороны потребителей и власти, компании решают продолжать бизнес в России по разным причинам.
После полномасштабного вторжения в Украину из России вышли около 10 тысяч компаний с иностранным участием. Однако в России резко возросло количество фирм с совладельцами из Китая и бывших советских республик.
Об этом пишет издание Yahoo.
По данным издания, Россия нацелена на новые рынки на востоке после масштабных санкций Запада из-за вторжения в Украину.
Всего в 2022 году и первые 10 месяцев 2023 года из России выехало 9600 компаний с зарубежным филиалом, сообщает деловое издание "Ведомости" со ссылкой на обзор официальных данных службы профессиональной информации "СПАРК-Интерфакс".
Однако за эти два года количество новых компаний в России с соучредителями из бывших советских республик и Китая резко возросло.
Компании, соучредители которых были выходцами из бывших советских республик, в частности Беларусь, Кыргызстан и Казахстан, составили 59% всех новых компаний, начавших работать в России в прошлом году. Компании с соучредителями из Турции и Индии составили 3% и 2% новых регистраций фирм за этот период соответственно.
Компании с соучредителями из Китая составили 25% или 1500 новых компаний в России за первые 10 месяцев 2023 года. Но непохоже, что новые участники полностью компенсируют количество выбывших.
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Между тем, российский бизнес за рубежом также перемещает свои активы домой под давлением западных санкций и давления со стороны режима президента Владимира Путина.
Несмотря на напряженность между Россией и Западом из-за войны в Украине, около 3% компаний, зарегистрированных в России в прошлом году, были из стран, которые Кремль считает "недружественными".
В то же время, Россия все больше усложняет выход иностранных компаний.
"Власти РФ создали ряд серьезных препятствий для этого процесса, например, требования к компаниям платить пожертвования государству и продавать свои активы с большим дисконтом, прежде чем они смогут покинуть страну", — пишут журналисты.
Компании, работающие в стратегически важных секторах, таких как энергетика и ресурсы, также нуждаются в подписи Путина перед любой продажей активов.
Напомним:
Эксперты расходятся во мнениях по количеству компаний, покинувших Россию, и что можно считать "полным выходом". По оценкам Института Киевской школы экономики (KSE Institute), бизнес-связи с РФ разорвали около 300 компаний.
По состоянию на конец декабря 2023 года 1232 компании свернули операции в России и заявили о намерении покинуть страну. В то же время 1573 фирмы пока не собираются покидать российский рынок, работая без каких-либо изменений. Еще 547 приостановили новые инвестиции и продолжают выжидать.
Убытки западных компаний, вышедшие из России после начала полномасштабного вторжения в Украину, достигли как минимум $103 млрд, писало издание The New York Times со ссылкой на анализ финансовых отчетностей. По данным издания, благодаря этому за прошлый год российская военная казна получила $1,25 млрд.
Однако сотни иностранных компаний продолжают работать в России или продавать там свою продукцию. KSE говорит, что 1400 компаний до сих пор ведут бизнес в той или иной форме внутри страны; по подсчетам CELI, это делают около 500 компаний.
Узнаваемое имя в списке KSE – американская корпорация PepsiCo. В начале сентября Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции обвинило многонационального гиганта по производству безалкогольных напитков в том, что он продолжает производить пищевые продукты в РФ, несмотря на прекращение производства Pepsi-Cola, 7Up и Mirinda.
Технологические и финансовые гиганты, в частности, китайская фирма Alibaba, также продолжают вести там бизнес, как и британско-шведская фармацевтическая фирма AstraZeneca.
Авиакомпании, в том числе Emirates, China Eastern и Air Serbia, по-прежнему открыто рекламируют рейсы в Россию на своих сайтах. А индийская нефтеперерабатывающая корпорация Chennai Petroleum и подавно планирует удвоить объем переработки российской нефти.
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