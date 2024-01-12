Деньги не пахнут: сколько иностранных компаний осталось в РФ и кто их вытесняет

Несмотря на огромное давление со стороны потребителей и власти, компании решают продолжать бизнес в России по разным причинам.

После полномасштабного вторжения в Украину из России вышли около 10 тысяч компаний с иностранным участием. Однако в России резко возросло количество фирм с совладельцами из Китая и бывших советских республик.

Об этом пишет издание Yahoo.

По данным издания, Россия нацелена на новые рынки на востоке после масштабных санкций Запада из-за вторжения в Украину.

Всего в 2022 году и первые 10 месяцев 2023 года из России выехало 9600 компаний с зарубежным филиалом, сообщает деловое издание "Ведомости" со ссылкой на обзор официальных данных службы профессиональной информации "СПАРК-Интерфакс".

Однако за эти два года количество новых компаний в России с соучредителями из бывших советских республик и Китая резко возросло.

Компании, соучредители которых были выходцами из бывших советских республик, в частности Беларусь, Кыргызстан и Казахстан, составили 59% всех новых компаний, начавших работать в России в прошлом году. Компании с соучредителями из Турции и Индии составили 3% и 2% новых регистраций фирм за этот период соответственно.

Компании с соучредителями из Китая составили 25% или 1500 новых компаний в России за первые 10 месяцев 2023 года. Но непохоже, что новые участники полностью компенсируют количество выбывших.

Между тем, российский бизнес за рубежом также перемещает свои активы домой под давлением западных санкций и давления со стороны режима президента Владимира Путина.

Несмотря на напряженность между Россией и Западом из-за войны в Украине, около 3% компаний, зарегистрированных в России в прошлом году, были из стран, которые Кремль считает "недружественными".

В то же время, Россия все больше усложняет выход иностранных компаний.

"Власти РФ создали ряд серьезных препятствий для этого процесса, например, требования к компаниям платить пожертвования государству и продавать свои активы с большим дисконтом, прежде чем они смогут покинуть страну", — пишут журналисты.

Компании, работающие в стратегически важных секторах, таких как энергетика и ресурсы, также нуждаются в подписи Путина перед любой продажей активов.

Напомним:

Эксперты расходятся во мнениях по количеству компаний, покинувших Россию, и что можно считать "полным выходом". По оценкам Института Киевской школы экономики (KSE Institute), бизнес-связи с РФ разорвали около 300 компаний.

По состоянию на конец декабря 2023 года 1232 компании свернули операции в России и заявили о намерении покинуть страну. В то же время 1573 фирмы пока не собираются покидать российский рынок, работая без каких-либо изменений. Еще 547 приостановили новые инвестиции и продолжают выжидать.

Убытки западных компаний, вышедшие из России после начала полномасштабного вторжения в Украину, достигли как минимум $103 млрд, писало издание The New York Times со ссылкой на анализ финансовых отчетностей. По данным издания, благодаря этому за прошлый год российская военная казна получила $1,25 млрд.

Однако сотни иностранных компаний продолжают работать в России или продавать там свою продукцию. KSE говорит, что 1400 компаний до сих пор ведут бизнес в той или иной форме внутри страны; по подсчетам CELI, это делают около 500 компаний.

Узнаваемое имя в списке KSE – американская корпорация PepsiCo. В начале сентября Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции обвинило многонационального гиганта по производству безалкогольных напитков в том, что он продолжает производить пищевые продукты в РФ, несмотря на прекращение производства Pepsi-Cola, 7Up и Mirinda.

Технологические и финансовые гиганты, в частности, китайская фирма Alibaba, также продолжают вести там бизнес, как и британско-шведская фармацевтическая фирма AstraZeneca.

Авиакомпании, в том числе Emirates, China Eastern и Air Serbia, по-прежнему открыто рекламируют рейсы в Россию на своих сайтах. А индийская нефтеперерабатывающая корпорация Chennai Petroleum и подавно планирует удвоить объем переработки российской нефти.

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