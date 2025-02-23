"Деньги под матрасом": почему украинцы массово снимают наличные деньги, риски и альтернативы хранения

Украинцы все больше возвращаются к хранению наличных на дому. Почему так происходит и какие риски?

По итогам 2024 года объем наличных денег в Украине увеличился на 7,6% и по состоянию на 1 января 2025-го достиг 822,4 млрд гривен.

Украинцы все чаще предпочитают хранить деньги вне банковской системы, что свидетельствует об изменении финансовых привычек у граждан, констатируют в НБУ.

Почему люди все чаще избегают банков?

Главными причинами такой тенденции является нестабильность финансовой системы, вызванная полномасштабной войной, из-за которой некоторые граждане переживают из-за возможных ограничений на снятие денег с банковских счетов. К этому добавляется недоверие к банкам, которое сформировалось после кризиса 2014-2015 годов и массового банкротства многих финансовых учреждений.

Также значительной остается роль удобства использования наличных денег, особенно в регионах, где цифровые платежи еще не получили широкого распространения.

Для некоторых украинцев важно сохранять средства вне банковской системы для обеспечения конфиденциальности, поскольку это позволяет избежать их отслеживания финансовыми организациями.

Наличные деньги в обращении: что говорят цифры

Согласно данным Национального банка Украины, в наличном обороте находятся 2,6 млрд банкнот на общую сумму 814,3 млрд гривен, а также 14,8 млрд монет на 7,96 млрд гривен. То есть в общей сложности – 822,4 млрд гривен. Среди банкнот особенно популярны номиналы в 500 гривен, которые составляют 27,3% от общего количества, что подчеркивает тенденцию к преимуществу больших номиналов для сохранения средств.

При этом зафиксирован значительный спад количества некоторых банкнот: номинала 200 гривен – на 24,5%, а также 10 и 5 гривен соответственно на 15% и 11%. Это связано с постепенным изъятием банкнот до 10 гривен из обращения и их заменой на монеты.

Структура наличных в обращении в Украине по состоянию на 1 января 2025 года / Фото: Национальный банк Украины

Какие риски хранения наличных на дому?

Финансовые аналитики объясняют, что увеличение объемов наличных денег в обращении связано с экономической нестабильностью, неопределенностью в банковской системе и стремлением граждан иметь быстрый доступ к средствам в случае кризисных ситуаций.

В то же время эксперты предостерегают, что хранение денег дома имеет серьезные риски:

Кража: хранение больших сумм дома делает человека уязвимым к потенциальным грабителям.

хранение больших сумм дома делает человека уязвимым к потенциальным грабителям. Инфляция: в сложных экономических условиях наличные деньги могут обесцениться, особенно если гривна продолжит свое падение.

в сложных экономических условиях наличные деньги могут обесцениться, особенно если гривна продолжит свое падение. Отсутствие дополнительного дохода: в отличие от депозитов или инвестиций, лежащие дома деньги не приносят никакой прибыли.

Есть ли более безопасные альтернативы?

Для эффективной сохранности средств не следует ограничиваться только наличными, поэтому лучше рассматривать более безопасные и перспективные инвестиционные возможности.

Одним из самых безопасных вариантов являются банковские депозиты в стабильных финансовых учреждениях, обеспечивающих надежную защиту сбережений клиентов.

Кроме того, инвестирование в иностранную валюту и драгметаллы являются действующим способом защиты собственных средств от негативного влияния инфляции.

Также следует обратить внимание на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые не только имеют высокий уровень безопасности, но и дают возможность получать стабильную дополнительную прибыль.

Автор: Мария Хитири

Читайте также: