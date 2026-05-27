Деньги уходят в Азию: Швейцария уступила другой стране статус мирового "кошелька"

Гонконг неожиданно обошел Швейцарию по объему оффшорного состояния

В течение многих десятилетий Швейцария считалась главным и надежным «кошельком» мира, однако теперь ситуация изменилась в пользу Азии. Согласно последним данным, мировые богачи все чаще предпочитают Гонконг.

Об этом пишет Bloomberg.

Цифры и причины азиатского успеха

В 2025 году объем оффшорных активов в Гонконге вырос на 10,7% и достиг отметки в 2,95 триллиона долларов. Швейцария оказалась на втором месте с показателем 2,946 триллиона долларов. Аналитики Boston Consulting Group (BCG) прогнозируют, что из-за стремительного накопления богатства в Азии к 2030 году этот разрыв может увеличиться почти до 600 миллиардов долларов.

Согласно отчету BCG, список крупнейших оффшорных финансовых центров выглядит так:

Гонконг: 2,950 трлн долларов (рост за год - 10,7%, прогнозируемый ежегодный рост к 2030 году - 9%). Швейцария: 2,946 трлн долларов (рост за год - 7,6%, прогнозируемый ежегодный рост - 6%). Сингапур: 2,1 трлн долларов (рост за год - 10,3%, прогнозируемый ежегодный рост - 9%). Соединенные Штаты: 1,6 трлн долларов (рост за год — 7,7%, прогнозируемый ежегодный рост — 6%). Великобритания: 1,0 трлн долларов (рост за год — 7,0%, прогнозируемый ежегодный рост — 5%). ОАЭ: 700 млрд долларов (рост за год - 11,1%, прогнозируемый ежегодный рост - 6%).

"Рост Гонконга отражает увеличение силы притяжения азиатского богатства и рынков капитала", - отметил управляющий директор и партнер BCG Михаэль Калих.

В целом мировые частные состояния растут самыми быстрыми темпами с 2021 года, несмотря на макроэкономическую нестабильность, и уже достигли общей суммы в 333 триллиона долларов. В то время как Швейцария, США и Великобритания остаются главными каналами для капиталов из Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки, Гонконг и Сингапур формируют стремительно расширяющуюся и обслуживающую именно азиатские деньги экосистему.

Низкие налоги и бегство от геополитики

Такой всплеск богатства дал мощный толчок развитию так называемых семейных офисов в Гонконге — частных компаний, управляющих капиталом состоятельных семей. К концу прошлого года их количество выросло на 25% по сравнению с 2023 годом, достигнув 3384. Каждый из них управляет не менее 10 миллионов долларов, а более тысячи таких организаций находятся под контролем от 100 миллионов долларов и более.

Чтобы вернуть свою привлекательность после лет пандемических ограничений и политических изменений, местные власти активно предлагают глобальной элите низкие налоги, глубокий резерв талантов и активно развивающиеся рынки капитала. Эта стратегия работает: из-за геополитической напряженности, в частности, нестабильности на Ближнем Востоке, самые богатые люди мира все чаще решают переводить и диверсифицировать свои активы именно в Азии.

Чтобы сохранить эту тенденцию, правительство Гонконга планирует распространить налоговые льготы на еще большее количество активов. По словам чиновников, они уже фиксируют заметное увеличение количества богатых инвесторов с Ближнего Востока на местных финансовых саммитах.

Напомним, эксперты швейцарского банка установили, что наиболее обеспеченное взрослое население проживает в Швейцарии, Австралии и Норвегии . Швейцария – единственная страна в мире, где средний показатель благосостояния взрослого человека превышает 500 тыс. дол.

