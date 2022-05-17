Деньги в обмен на борьбу с коррупцией: СМИ раскрыли план послевоенного восстановления Украины от ЕС

Деньги в обмен на борьбу с коррупцией: СМИ раскрыли план послевоенного восстановления Украины от ЕС

Европейская комиссия разработала план послевоенного обновления Украины.

Стратегический план получил название "Восстановить Украину". Документ должен получить одобрение ЕС уже завтра, 18 мая.

Черновик документа на восьми страницах получило немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.

Деньги в обмен на реформы

План предназначен для выделения средств от государств-членов и международных партнеров на проекты в Украине. Выделение средств, как утверждается, будет связано с жесткими условиями, такими как борьба с коррупцией и реформы украинского правительства. Реформы должны приблизить страну к ЕС – ведь Украина хочет стать его членом.

"Построить лучше, чем было"

По оценкам Еврокомиссии, восстановление может продолжаться "больше десятилетия". Здесь должен применяться принцип "построить лучше, чем было". Это означает, что новая инфраструктура и дома, например, должны быть спроектированы с учетом климатических требований.

Реформы и инвестиции, которые Киев должен пообещать за деньги из новой программы, призваны помочь, среди прочего, дальнейшей интеграции украинской экономики во внутренний рынок ЕС, улучшить бизнес-среду и постепенно согласовать украинское законодательство в соответствии с правом ЕС.

"Сколько нужно денег, пока неизвестно, но ущерб от войны уже достигает сотен миллиардов евро", — отмечают в издании.

Механизм выделения

Финансовый вклад Европейского Союза должен поступить через новую программу бюджета ЕС. Страны-члены должны представить Комиссии планы реформ и инвестиций. Орган проверяет их, а затем утверждает гранты и займы с низкими процентами, причем отдельные транши привязываются к определенным достигаемым промежуточным целям.

Еврокомиссия предлагает финансировать выделение льготных кредитов Киеву, взяв новые долги. Затем государства-члены ЕС понесут общую ответственность по таким долгам.

Издание отмечает, что это предложение является "взрывоопасным", поскольку некоторые правительства ЕС, в том числе немецкое правительство, очень критично относятся к общеевропейскому долгу.

Что с деньгами РФ

Брюссель также упомянул о возможности использования конфискованных российских активов для финансирования реконструкции Украины. Однако этот вопрос считается юридически чувствительным.

Напомним, что Черниговщина получила первые деньги для восстановления региона – 150 миллионов.

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