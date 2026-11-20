Выплаты военнослужащим / © Міністерство оборони

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Военнослужащие, увольняющиеся со службы, имеют право на денежную компенсацию за все неиспользованные дни отпусков, предусмотренных законодательством, в том числе за предыдущие годы службы.

В Министерстве обороны Украины разъяснили, за какие именно отпуска полагаются выплаты, как рассчитывается их размер и что необходимо проверить перед увольнением.

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За какие неиспользованные отпуска выплачивается компенсация

Компенсация предусмотрена за несколько видов отпусков. Прежде всего речь идет о ежегодном основном отпуске, продолжительность которого зависит от стажа работы:

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до 10 лет службы — 30 календарных дней;

от 10 до 15 лет — 35 дней;

от 15 до 20 лет — 40 дней;

свыше 20 лет — 45 дней.

Кроме того, военнослужащие могут получить компенсацию за неиспользованный ежегодный дополнительный отпуск в связи с особыми условиями службы, продолжительность которого может составлять до 15 календарных дней в зависимости от срока прохождения службы в соответствующих условиях.

В перечень входят также дополнительные отпуска для военнослужащих, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, а также отпуск продолжительностью 14 календарных дней в год для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны.

В Минобороны уточнили, что во время военного положения дополнительный отпуск в соответствии с законом о статусе ветеранов войны может быть предоставлен с разрешения командира воинской части. Если военнослужащий не использовал причитающиеся ему дни, при увольнении за них также предусмотрена компенсация.

Как рассчитывается сумма выплаты

Количество дней ежегодного основного отпуска за год увольнения обычно определяется пропорционально сроку службы: за каждый полный месяц учитывается одна двенадцатая годовой продолжительности отпуска. От полученного количества вычитаются дни, которые военнослужащий уже использовал.

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Для отдельных оснований увольнения предусмотрена выплата компенсации за полную годовую продолжительность основного отпуска. Это касается увольнения по возрасту, по состоянию здоровья, в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий, а также по некоторым другим основаниям, определенным законом.

Отдельно учитываются неиспользованные дни за предыдущие годы службы. При этом ограничение в 90 календарных дней, касающееся объединенного основного отпуска, не ограничивает количество дней, за которые военнослужащий может получить компенсацию.

В ВСУ сумма выплаты рассчитывается на основании денежного обеспечения по последней занимаемой штатной должности. В расчет включаются должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения, кроме вознаграждений.

Месячную сумму такого обеспечения делят на 30, а полученный результат умножают на количество дней неиспользованного отпуска, за которые полагается компенсация.

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Что нужно проверить перед увольнением

В Минобороны рекомендуют военнослужащим обратиться в строевую часть и уточнить количество неиспользованных дней основного отпуска за каждый год службы. Эти данные следует сверить с выписками из приказов, отпускными талонами и другими документами.

Также необходимо проверить, имеется ли у воинской части подтверждение права на дополнительные отпуска. В частности, мобилизованным военнослужащим рекомендуется убедиться, что в документах зафиксировано присвоение статуса участника боевых действий и дата его получения.

Чтобы неиспользованные дни дополнительного отпуска были учтены в качестве участника боевых действий, можно подать рапорт с копией соответствующего удостоверения. Аналогичным образом следует подтвердить право на другие виды дополнительных отпусков.

Финансовая служба производит расчет после получения приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава или выписки из него, в которой указано количество дней, подлежащих компенсации. После этого следует уточнить сумму начисленной выплаты.

В случае выявления расхождений в количестве дней или размере компенсации военнослужащий может подать рапорт с просьбой проверить данные и произвести перерасчет.

Можно ли получить компенсацию, не увольняясь со службы?

Сам факт наличия неиспользованных дней отпуска не дает права требовать денежную компенсацию при продлении срока военной службы. Как правило, такая выплата производится в год увольнения.

Право на компенсацию за неиспользованные дни отпуска также возникает в случае гибели или смерти военнослужащего.

В таком случае деньги выплачиваются лицам, указанным в личном распоряжении военнослужащего на случай плена, в соответствии с указанными там долями. Если такого распоряжения нет, получателей определяют в соответствии с законодательством о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей. При отсутствии лиц, имеющих право на выплату, компенсация включается в состав наследства.

Члены семьи или другие уполномоченные лица должны подать заявление на имя командира воинской части, в которой служил погибший или умерший военнослужащий. К нему прилагаются документы, удостоверяющие личность заявителя, подтверждающие смерть военнослужащего и право на получение средств, а также указывающие банковский счет в формате IBAN.

Командир должен принять решение о выплате или отказе в течение 15 дней после подачи заявления. В случае отказа заявителю должны письменно сообщить причины отказа. Такое решение можно обжаловать в суде.

Напомним, Кабинет министров Украины выделил дополнительные 60 млрд грн на нужды Сил обороны. Большая часть средств, а именно 43,5 млрд грн, будет направлена на выплаты военнослужащим и поддержку их семей. Еще 16,6 млрд грн будут использованы для закупки вооружения и обеспечения военных.

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