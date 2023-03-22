Депозит "Максимальный доход" от COMINBANK получил двойное экспертное признание

Весной 2023 года «Максимальный доход» от COMINBANK оказался сразу в 2-х отраслевых рейтингах выгодных депозитов, депозитный продукт занял:

4-е место в ТОП-19 лучших депозитных программ от Bankchart (в евро сроком на 3 месяца);

7-е место в ТОП-10 выгодных депозитов Украины от banki.ua.

Аналитики сайта Bankchart исследовали депозитные предложения более 15 ведущих украинских банков. А эксперты banki.ua сравнили выгодные процентные ставки по депозитам в гривне сроком на 1 год от всех банков страны (анализ осуществлялся на основе статистических данных от НБУ).

Татьяна Путинцева, Председатель Правления COMINBANK:

«В этом году банк отметит 30-летний юбилей: такой большой опыт позволяет нашей команде глубоко чувствовать рынок, быть гибкими и даже во время войны предлагать украинцам лучшие финансовые решения. Наши вклады позволяют получать доход до 18,75% годовых в гривне. Благодаря грамотной работе в 2022 году мы смогли не только сохранить вкладчиков, но и привлечь новых. Около 70% наших клиентов размещают депозиты в национальной валюте. В 2022 году мы ежемесячно привлекали 60-80 млн грн депозитов физических лиц, и более половины из них — это были новые вкладчики».

Даже во время войны украинцы могут воспользоваться интересными депозитными предложениями. По свидетельству банкиров, большое количество клиентов также оформляет новый депозит «Выгодный курс», который даёт возможность приобрести доллар по курсу 37,3 грн. при размещении вклада на срок от 3 месяцев. Финансисты отмечают, что на время военного положения власти и НБУ ввели гарантированную выплату по депозитам физическим лицам. Поэтому переживать, что средства потеряются не стоит.

СПРАВКА

Акционерное общество "КОМИНБАНК" (COMINBANK) — универсальный банк, зарегистрированный НБУ 3 декабря 1993 года, свидетельство о регистрации №219. COMINBANK является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Владельцем 100% акций банка является Стефан Пол Пинтер – основатель и исполнительный директор частной инвестиционно-банковской и управляющей компании GML Capital LLP (Лондон, Великобритания).