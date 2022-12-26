Депозиты в Украине во время войны: есть ли угроза для вкладчиков банков

Украинцы продолжают доверять банкам, несмотря на войну, вкладчики проблемных банков на период военного времени могут рассчитывать на 100% возмещение своих средств.

Об этом рассказала директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут в интервью в рамках проекта "Сніданок з 1+1".

На вопрос, когда вкладчикам ждать возврата денег, если банк лопнул, глава ФГВФЛ ответила:

"20 рабочих дней – это тот предельный срок, который Фонд гарантирования берет, чтобы начать выплаты. У вас есть две опции – вы сможете либо прийти пешком в один из банков-агентов, либо вообще не выходить из дома и осуществить это получение через онлайн-сервис.У нас есть четыре банка, которые принимают средства онлайн, и все. Вам не нужно никаких заявлений, не нужно никаких действий других — просто паспорт и код, если в отделение банка, или пройти идентификацию онлайн, если это выплата онлайн".

По ее словам, такие же правила распространяются и на вынужденных переселенцев:

"Если это гражданин Украины, нет значения, где физически он находится. Система онлайн-выплат, собственно, и была внедрена для тех людей, которые вынуждены временно находиться или не на территории Украины, или не в тех регионах, где они жили, то есть переселенцев. Почти 50% выплат, которые сделал Фонд гарантирования с начала войны, были осуществлены онлайн-способом".

Рекрут сообщила, что во время полномасштабной войны вкладчикам проблемных банков вернули 5,6 млрд грн, причем почти половина из этих средств была выплачена онлайн без физического вмешательства клиента.

Глава ФГВФЛ напомнила, что с апреля текущего года вклад гарантируется в размере 100%.

"Не зависит, какая сумма у вас была на счету в банке — 500 гривен или миллион. Включая начисленные проценты, вам все это будет возвращено за счет Фонда гарантирования", — подчеркнула она.

Рекрут заверила, что украинцы продолжают доверять отечественным банкам:

"Темпы роста депозитов в этом году после начала полномасштабной войны даже превышают некоторые довоенные показатели. Люди понимают, что держать средства в банке как минимум физически безопасней. Во-вторых, 100-процентная гарантия, о которой мы сейчас говорим, показала себя в действии. Люди сейчас уверены, что, что бы ни случилось, они получат свои средства обратно.Третье — после начала войны существенно выросли онлайн-платежи. Потому что не всегда люди могут сейчас что-то пойти купить физически. С начала января по конец октября вклады физических лиц выросли почти на 18% и составляют почти 970 млрд грн. Мы видим, что банковская система на сегодняшний день является стабильной, полностью выполняет свои функции, а также доказала свою надежность для людей и для бизнеса".

Также она уточнила, что 100% гарантия распространяется только на период военного времени и три месяца после окончания войны. После этого сумма гарантирования составит 600 тыс. грн.

Напомним, 1 апреля Верховная Рада в целом проголосовала за законопроект о стопроцентном гарантировании вкладов во всех банках во время войны. Этот документ подписал президент Владимир Зеленский.

Отметим, что на 1 января 2022 года общая сумма вкладов физических лиц и физических лиц-предпринимателей в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) составляла 675,6 млрд грн.

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