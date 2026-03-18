Грозит ли Украине дефицит бюджета и «печать» гривны

Ситуация вокруг невыполнения Украиной требований Международного валютного фонда (МВФ) обостряется. На этом фоне в Верховной Раде возник скандал.

Дискуссии вокруг необходимости введения новых налогов для ФЛП и посылок уже превратился в конфликт: якобы затягивание с принятием этих решений ставит под угрозу получение критически важных миллиардных траншей, без которых стране грозит дефицит бюджета и вынужденный запуск «печатного станка».

МВФ требует от Украины срочных изменений до конца марта

Международный валютный фонд серьезно обеспокоен из-за того, что Украина может потерять доступ к программе на 8,1 миллиардов долларов, пишет Bloomberg. Причина заключается в саботаже налоговых законопроектов в Верховной Раде, а именно: депутаты отказываются вводить НДС для «упрощенцев» и снижать порог налогообложения посылок, поскольку эти меры крайне непопулярны.

Ситуация спровоцировала открытый конфликт между парламентом и Офисом президента. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с резкой критикой, заявив, что если депутаты не хотят работать в Раде, они должны идти на фронт.

«Если вы не служите государству в парламенте, то служите государству на передовой», — заявил президент.

Ситуация осложняется тем, что помощь от ЕС на 90 миллиардов евро заблокирована Венгрией и Словакией. Глава НБУ Андрей Пышный предупредил, если западное финансирование не поступит в ближайшее время, государству придется снова «печатать» гривну для покрытия дефицита.

Для того, чтобы найти выход из тупика, 18 марта миссия МВФ начнет переговоры непосредственно с украинскими законодателями.

Что именно необходимо ввести Украине до конца марта

В отчете Международного валютного фонда говорилось о том, что до конца марта Украина обязана внедрить ряд налоговых нововведений. Изменения являются одним из условий свежей программы финансирования от МВФ.

Следовательно, Верховная Рада должна принять пакет мер налоговой политики на 2026 и 2027 годы, который будет включать:

налогообложение доходов от цифровых платформ (так называемый налог на OLX);

налогообложение международных посылок;

с 1 января 2027 года отменяется освобождение от НДС для ФЛП, чей оборот превышает общий порог регистрации плательщика НДС. Органы власти рассматривают возможность постепенного повышения порога, но обязались удерживать его ниже четырех миллионов гривен.

В то же время, власти Украины должны убрать из законодательства «крайний срок действия» действующего военного сбора в 5%, продолжив его действие и после окончания военного положения.

Среди прочего: власти Украины должны устранить возможности для уклонения от уплаты налогов с помощью системы упрощенного налогообложения, в частности:

уточнить определение трудовых отношений;

уменьшить случаи скрытого трудоустройства;

исключить виды деятельности с высоким риском уклонения от уплаты налогов из упрощенной системы;

ограничить возможность менять систему налогообложения на общую для оптимизации налогов;

ограничить практику искусственного дробления компаний, чтобы оставаться в пределах квалификационных порогов упрощенной системы.

Для ограничения возможностей уклонения от налога на прибыль корпораций власти должны подать соответствующие законодательные инициативы на конец июня 2026 года.

Также в 2026 году надо разработать законодательство для уменьшения налоговых потерь от уклонения при участии совместных инвестиционных учреждений.

Введут ли налоги для ФЛП в марте

Наиболее из «болезненных» требований МВФ для украинцев оказались новые правила для физических лиц предпринимателей (ФЛП). Минфин предложил с 2027 года обязать ФЛП 1-3 групп регистрироваться плательщиками НДС, если их годовой оборот превышает один миллион гривен. Бизнес сразу выступил против — предприниматели говорят, что это усложнит бухгалтерию, приведет к кассовым разрывам и поднимет цены для покупателей.

Аналитики уже обратились к властям с требованием поднять этот лимит хотя бы до шести миллионов гривен.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что изменения должны быть внедрены, но в марте соответствующее решение вряд ли будет принято Верховной Радой, пишет Forbes. По его словам, наиболее оптимистичный срок голосования — конец апреля.

В то же время он отметил, даже если правительство подаст законопроект прямо сейчас, Рада не успеет принять его быстро из-за бюрократии. Гетманцев пояснил, что в марте предусмотрено только две пленарные недели, а закон требует дать еще 14 дней на альтернативные предложения. По словам нардепа, пройти все процедуры оперативно просто нереально.

Что говорят в правительстве

Премьер Юлия Свириденко в ответ на петицию, которая собрала в феврале необходимое количество голосов для рассмотрения, заявила, что отменять регистрацию ФЛП плательщиками НДС не собираются, но условия могут пересмотреть. По ее словам, Минфин еще не подавал окончательный проект в Кабмин, а дискуссии относительно лимита дохода продолжаются, сообщает РБК-Украина.

Свириденко заверила, что изменения не затронут большинство предпринимателей. Правительство ориентируется на европейскую норму в 85 тысяч евро, хотя каждая страна устанавливает свой порог индивидуально.

«В работе с МВФ мы договорились о повышении порога введения НДС для ФЛП до 4 млн грн (эквивалентно около 85 тыс евро) — это максимальный действующий в Европе уровень НДС на товары. Таким образом эти изменения не будут касаться 2/3 всех ФЛП. Вопрос, когда именно норма вступит в силу, является предметом нашей дальнейшей работы», — отметила Свириденко во время общения с журналистами 14 февраля.

Как отметила премьер-министр, внедрение НДС для «упрощенцев» является частью Национальной стратегии доходов до 2030 года и обязательством Украины перед ЕС. В то же время она отметила, что для бизнеса могут разработать упрощенные процедуры начисления налога, чтобы не создавать лишней нагрузки.

Между тем Верховная Рада отклонила законопроект, который предусматривал ряд налоговых изменений, в частности возможное введение НДС для ФЛП, налогообложение посылок и налоги для цифровых платформ.

Что известно о «налоге на OLX», который вызвал большой общественный резонанс

Комитет Верховной Рады 15 октября 2025 года поддержал законопроект №14025, который вводит автоматический обмен данными о доходах пользователей онлайн-платформ. Согласно документу, налоговая будет получать информацию о тех, кто продает товары или услуги через сервисы вроде OLX.

Главным нововведением стало изменение необлагаемого лимита — теперь налоговая льгота будет составлять 2 000 евро вместо ранее предложенных 36 тысяч гривен. Новые правила вступят в силу только после того, как Государственная налоговая служба официально присоединится к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Ведущие международные и украинские цифровые платформы, поддержали правительственные законопроекты, которые предусматривают внедрение автоматического обмена информацией о доходах, полученных пользователями через цифровые платформы / © pixabay.com

Между тем ведущие международные и украинские цифровые платформы, такие как: Uklon, Bolt, Uber и Glovo — совместно поддержали правительственные законопроекты, которые предусматривают внедрение автоматического обмена информацией о доходах, полученных пользователями через цифровые платформы.

В совместной позиции компаний заявили, что такое решение является важным шагом к гармонизации налогового регулирования Украины с европейскими подходами, в частности с директивой ЕС DAC7 и практиками ОЭСР.

«Это будет способствовать повышению прозрачности экономики, созданию равных условий конкуренции и усилению доверия между государством, бизнесом и гражданами», — говорится в заявлении компаний.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пояснил, что новый законопроект не распространяется на предпринимателей, которые осуществляют белую и прозрачную официальную деятельность и платят налоги.

«Это распространяется на физических лиц, которые не являются предпринимателями, которые уже лет как с 20 должны платить налоги. Сегодня по Налоговому кодексу предоставители услуг, или продавцы-физлица уже должны платить налоги по общей ставке 18% НДФЛ плюс 5% военный сбор. А вот законопроект предусматривает лишь механизм удержания налогов через те платформы, которые предоставляют соответствующие услуги. И, кроме того, он предусматривает налоговую льготу — не 18% НДФЛ, а 5%. И эта льгота применяется ко всем доходам, которые получаются через платформу», — рассказал Гетманцев.

Однако 10 марта 2026 года Верховная Рада Украины не поддержалав первом чтении законопроект, предусматривающий введение механизма налогообложения доходов, полученных гражданами через цифровые платформы. Во время голосования инициатива набрала лишь 168 голосов народных депутатов при необходимом минимуме в 226.

Что известно о налоге на посылки из-за границы

В январе глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подал законопроекты, которые радикально меняют правила налогообложения международных посылок. Главное нововведение: любые товары, купленные на маркетплейсах (вроде AliExpress или Amazon), будут облагаться НДС независимо от их стоимости.

Бесплатно и без налогов можно будет получить только подарок от другого физлица стоимостью до 45 евро. Если же покупка дороже 150 евро, придется дополнительно оплатить пошлину.

В январе глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подал законопроекты, которые радикально меняют правила налогообложения международных посылок

Нардеп утверждает, что законопроекты предлагают упростить администрирование НДС и ускорить оформление посылок на таможне.

Для этого предлагается:

по аналогии с имеющимся в странах ЕС механизмом IOSS, ввести возможность уплаты НДС непосредственно поставщиком товаров или маркетплейсом либо другой подобной платформой, при содействии которой происходила поставка такого товара.

«Уплата НДС поставщиком товара или маркетплейсом исключит необходимость дополнительных таможенных платежей со стороны покупателя при таможенном оформлении и будет способствовать ускорению таможенных процедур», — считает Гетманцев

Однако это фактически означает, что все товары из иностранных магазинов сразу станут дороже на сумму налога. Также для посылок введут новую упрощенную декларацию по образцу ЕС.

Действительно ли Украина не получит финпомощь без увеличения налогов

Председатель налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев опроверго том, что Украина якобы не получает финансовую поддержку из-за нежелания парламента увеличивать налоговую нагрузку.

Он отметил три ключевых момента:

о повышении налогов речь не идет, речь идет лишь об «уборке льгот»;

законопроектов нет.

позиция относительно неизменности условий для плательщиков единого налога до конца действия военного положения остается окончательной.

Он отметил, что все разговоры об изменении правил налогообложения остаются бесплодными, пока Кабмин не подаст в Верховную Раду конкретный документ. Пока никаких официальных инициатив правительства по этому поводу нет.

