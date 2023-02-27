Депутаты предлагают модель контроля за отслеживанием движения сигарет, которая напоминает российскую — СМИ

Верховная Рада может принять во втором чтении и в целом проекты законов, которыми будет внедрена система электронного отслеживания движения табачных изделий Track & Trace, и которая, по мнению экспертов, не отвечает законодательству ЕС и фактически копирует российскую модель.

По данным РБК-Украина, последствиями внедрения такой системы может стать остановка производства сигарет

Табачные компании Украины, в частности, международные, уже не первый год отмечают необходимость внедорения системы электронного отслеживания движения табачных изделий – так называемую электронную акцизную марку (Е-акциз), которая должна соответствовать Директиве 2014/40/ЕС.

Суть системы состоит в том, что каждая пачка сигарет должна иметь уникальный идентификатор и элемент защиты, благодаря которым можно отслеживать перемещение сигарет. Ее еще называют Track & Trace.

Одним из них является проект закона №8237, зарегистрированный в ноябре 2022 года народным депутатом Андреем Холодовым, которым предложено несколько норм, нацеленных, с одной стороны, на создание системы отслеживания движения табачных изделий, а с другой – на разрешение обхода этой же системы.

В частности, в его проекте говорится, что не нужно наносить специальный код (электронную акцизную марку, Е-акциз) для отслеживания на сигареты, которые продаются в магазинах беспошлинной торговли Duty Free, тогда как Директива ЕС говорит о том, что коды должны быть на всех сигаретах.

Кроме того, специальный код по нормам Директивы должен располагаться на пачке таким образом, чтобы он оставался целым после открытия. Однако Холодов предлагает, чтобы код был на крышке, что означает только одно – после открытия пачки код будет разорван, поэтому сканировать его будет невозможно.

Кроме того, свой проект закона №8287 о системе Track & Trace подготовило и Минцифры. Однако и он тоже не соответствует Директиве.

«Предложенная в законопроектах электрона система технологически непригодна для корректной работы в условиях промышленного производства табачных изделий, а ее внедрение может привести к крайне негативным последствиям в диапазоне от кратного повышения себестоимости продукции - вследствие искусственного замедления скорости и усложнения производства - до остановки предприятий из-за технологических факторов или потери рентабельности», - заявили в ассоциации «Укртютюн».

"Укртютюн" считает, что эти проекты законов фактически копируют российскую систему и предлагает отклонить эти документы и внести на рассмотрение парламента проект закона № 3044а-2, который был подготовлен в 2020 году в полном соответствии с нормами ЕС.