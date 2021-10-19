Дешевле 220 грн не будет: в Украине цены на сыр бьют рекорды

Сыроделы предупреждают, что в октябре они поднимут цены на 5%.
Цена украинского сыра почти всегда была выше, чем в других странах. Теперь наш сыр стоит значительно дороже, чем у наших соседей белорусов.
Об этом сообщает InfAgro.
Сыроделы говорят, что увеличение цены на их продукцию необходимо для выживания производства. При этом такая ситуация приводит к тому, что украинцы начинают покупать импортный сыр, который дешевле.
Это грозит тем, что, если в будущем цены выровняются, то многие будут отдавать предпочтение уже иностранным продуктам.
Некоторые крупные операторы в октябре хотят увеличить цену на сыр на 5%. Это означает, что в продаже он не будет дешевле 220 гривен за килограмм.
Ожидается, что производство сыра в Украине будет и в дальнейшем сокращаться.
Как сообщалось, в Украине выросли цены на молокопродукты. Аналитики говорят, что причина повышения цен — это уменьшение предложения сырого молока. Соответственно, прогнозируют увеличение стоимости всего Набиль на 30 копеек в течение двух месяцев. Эксперты объясняют: все зависит от стоимости кормов урожая.