Цены на продукты / © Pixabay

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Блогеры сравнили стоимость базовых продуктов питания, горючего и средних зарплат в Украине и Италии.

Соответствующее видео появилось на странице пользователя i___helen в Instagram 1 сентября 2026 года.

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Сколько стоят продукты, горючее в Украине и Италии

В ходе эксперимента одна из девушек посетила супермаркет под Киевом, а вторая под Римом, при этом названия торговых сетей не разглашались. Цены на продукты питания:

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Хлеб: в Италии — 112 грн за буханку, в Украине — 40 грн.

Оливковое масло: в Италии — 318 грн за бутылку, в Украине — 699 грн.

Куриное филе: в Италии — 530 грн, в Украине — 300 грн.

Моцарелла: в Италии — 153 грн за 300 г, в Украине — 180 грн.

Пармезан: в Италии — 1237 грн за 370 г (334 грн за 100 г), в Украине — 400 грн за 200 г (200 грн за 100 г).

Спагетти (500 г): в Италии — 50 грн, в Украине — 64 грн за упаковку.

Тунец консервированный (320 г): в Италии — 359 грн, в Украине — 338 грн.

Яйца: в Италии — 121 грн за 6 штук (20,17 грн за штуку), в Украине — 70 грн за 10 шт (7 грн за штуку).

Арбуз: в Италии — 36 грн/кг, в Украине — 27 грн/кг.

Картофель: в Италии — 137 грн/кг, в Украине — 14 грн/кг.

Помидоры черри (500 г): в Италии — 137 грн, в Украине — 100 грн.

Что касается горючего, то в Италии заправиться дизелем можно за 111 грн за литр, а бензином — за 100 грн за литр. В то же время в Украине, по состоянию на 2 сентября, в среднем бензин А-95 стоит около 81,16 грн, а дизель — 92,20 грн.

Следует отметить, что отличаются и средние заработные платы в обеих странах. По данным ресурса ep-advisory, в Италии «на руки» зарабатывают в среднем 1900–2100 евро в месяц, что эквивалентно 97 918–108 225 гривнам. В Украине же в июле средняя зарплата на руки составляла 24 827 гривен.

Цены в Украине — последние новости

Напомним, за последние сутки цены на топливо повысились сразу в пяти сетях АЗС. В среднем литр бензина А-95 стоит около 81,16 грн, а дизельного горючего — 92,20 грн.

Осенью в Украине может существенно возрасти стоимость молочной продукции из-за перебоев в цепях поставок, роста затрат на производство и переработку, а также более дорогой логистики.

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К слову, в условиях войны украинцам рекомендуют иметь дома автономный запас продуктов на 7–12 дней. Специалисты призывают избегать панических закупок пищи и обращать особое внимание на срок годности товаров.

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