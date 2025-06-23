Дешевого кофе уже не будет — неутешительный прогноз экономиста

В мире рекордно подорожал кофе / © unsplash.com

Реклама

Мировые цены на кофе арабику обновили рекорд. Главные причины — ограниченное предложение в Бразилии, крупнейшем мировом производителе, и обеспокоенность будущим урожаем. Эксперты говорят, что дешевого кофе уже не будет.

Об этом сообщил изданию «Коммерсант» доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ННЦ «Институт аграрной экономики» Богдан Духницкий.

Он констатировал, что спрос стабильно превышает предложение и фермеры сокращают продажи в ожидании нового урожая.

Реклама

«С мая 2024 года по май 2025 года цена кофе увеличилась фактически наполовину — от 2,20 долл США/фунт до 3,34 долл США/фунт. Урожай 2024 года во Вьетнаме и Бразилии из-за продолжительных погодных неурядиц в конце лета не оправдал оптимистичных прогнозов», — отмечает экономист.

Чего ждать Украине

Украина полностью зависит от импорта кофе, какао и чая, потому глобальные колебания цен отражаются и на наших полках.

«Профильные компании-импортеры постоянно несут дополнительные риски и убытки в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины, вынужденно закладывая эти расходы в цену для конечного потребителя», — объяснил Духницкий.

По его словам, эти продукты обладают способностью сохраняться длительное время, поэтому внутренний рост цен обычно происходит с отсрочкой в 3-4 месяца после глобального удорожания.

Реклама

Напомним, в ноябре впервые с 1997 года фьючерсы на самый популярный сорт кофе арабика (Arabica) выросли до максимума. Контракты на пике достигли $3,11 за фунт арабики.