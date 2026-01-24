ТСН в социальных сетях

Дешевой гречки уже не будет: нелестный прогноз экономиста

В 2026 году рост цены на гречку может составить 8-10% по сравнению с прошлым годом.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Гречка подорожает

Гречка подорожает / © Pixabay

Одним из бюджетных популярных продуктов в Украине на январь 2026 года остается гречневая крупа. Супермаркеты регулярно переписывают цены на востребованные товары, однако стоимость гречихи изменяется довольно медленно.

Экономист Владимир Чиж объяснил изданию Новости LIVE, чего ожидать от цен на гречневую крупу в последующие месяцы.

По данным эксперта, в 2026 году продукт может подорожать на 8-10%, хотя не стоит обесценивать потенциальное влияние хорошего урожая.

«Это связано с ожидаемым умеренным ростом стоимости зерновых и перепроизводством некоторых круп в мире, что уменьшает давление на цену гречихи. В то же время, сезонные колебания могут откорректировать цифру в обе стороны», — отметил Чиж.

Он напомнил о факторах, влияющих на рост потребительских цен в Украине. Среди внутренних — высокая себестоимость производства, бешеные энергетические затраты и логистика. К внешним факторам экономист отнес мировые колебания цен на сырье и продовольствие.

Ранее сообщалось, что украинцы могут ожидать повышения цен на некоторые продукты питания, в частности мясо, фрукты и масло.

