Дешевой гречки уже не будет: нелестный прогноз экономиста

Гречка подорожает / © Pixabay

Реклама

Одним из бюджетных популярных продуктов в Украине на январь 2026 года остается гречневая крупа. Супермаркеты регулярно переписывают цены на востребованные товары, однако стоимость гречихи изменяется довольно медленно.

Экономист Владимир Чиж объяснил изданию Новости LIVE, чего ожидать от цен на гречневую крупу в последующие месяцы.

По данным эксперта, в 2026 году продукт может подорожать на 8-10%, хотя не стоит обесценивать потенциальное влияние хорошего урожая.

Реклама

«Это связано с ожидаемым умеренным ростом стоимости зерновых и перепроизводством некоторых круп в мире, что уменьшает давление на цену гречихи. В то же время, сезонные колебания могут откорректировать цифру в обе стороны», — отметил Чиж.

Он напомнил о факторах, влияющих на рост потребительских цен в Украине. Среди внутренних — высокая себестоимость производства, бешеные энергетические затраты и логистика. К внешним факторам экономист отнес мировые колебания цен на сырье и продовольствие.

Ранее сообщалось, что украинцы могут ожидать повышения цен на некоторые продукты питания, в частности мясо, фрукты и масло.