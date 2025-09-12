Дешевых яблок в Украине больше не будет: каких цен ждать в этом году

Украинские садоводы все больше ориентируются на экспорт своей продукции, что влияет на внутренние цены

Яблоки в Украине уже никогда не будут такими дешевыми, как было. И хотя урожай в этом году был лучше прошлогоднего, на цены существенно влияет экспорт.

Об этом рассказал президент Украинской Плодоовощной Ассоциации Тарас Баштанник в интервью SEEDS.

Сколько будут стоить яблоки в 2025 году

По словам Баштанника, сравнивать нынешнюю цену на яблоки нужно, прежде всего, с недавней, а не с тем, что было «когда-то». Эксперт прогнозирует, что в этом году цена на яблоки в Украине будет составлять примерно 30-40 гривен за килограмм, что значительно меньше, чем 70 или 100 гривен, как было несколько месяцев назад, но и значительно больше, чем ценник в 5 гривен, который украинцы хорошо помнят.

Ситуация связана с тем, что рынок постепенно избавляется от «ситуативных» игроков, на нем остаются только профессиональные, системные производители, которые все больше ориентируются на экспорт. Это позволяет рынку избежать избыточного предложения внутри страны и поддерживать баланс. Поскольку яблоко становится более качественным, уменьшается количество второсортных фруктов для переработки. В то же время, на рынках и в магазинах преимущественно продаются качественные товарные яблоки.

«Если экспортная цена, условно, 40 гривен за килограмм, то цены на внутреннем рынке никак не могут быть 20. Иначе, какой смысл такого бизнеса? И по 5 гривен яблоки уже никогда не будут. И для украинских производителей это очень здорово», — отметил эксперт.

Он также добавил, что, несмотря на войну, экспорт яблок продолжает расти, что безусловно влияет на цены, которые мы видим в магазинах.

Урожай и расширение садов

Тарас Баштанник сообщил, что в этом году потери урожая яблок были в большинстве регионов Украины, но они значительно меньше, чем в прошлом году. В то же время есть спрос на яблоки, и достаточно продукции для экспорта.

Благодаря грантовым программам в Украине также происходит расширение площадей яблоневых садов. Только за последние три года, даже несмотря на войну, в Украине высадили 1800 гектаров новых садов, преимущественно в центральных и западных областях. Но, как заметил эксперт, украинские садоводы, продолжающие развивать свой бизнес во время войны, в первую очередь ориентируются на качественные яблоки, которые можно продать на экспорт.

Напомним, в Украине второй месяц подряд наблюдается падение цен . Это объясняется массовым поступлением нового урожая.