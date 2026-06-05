Десять лет стажа: на какую пенсию можно рассчитывать украинцам

Размер будущей пенсии зависит от количества отработанных лет

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Для назначения пенсии в Украине ключевое значение имеет продолжительность страхового стажа. Именно от количества лет, в течение которых человек официально работал и платил взносы в систему общеобязательного государственного социального страхования, зависит право на пенсию и его размер.

Однако не все граждане могут похвастаться большим стажем, пишет издание «На пенсии».

Даже после достижения 65-летнего возраста лицо со стажем всего 10 лет не сможет оформить пенсию по возрасту, поскольку минимально необходимый показатель составляет 15 лет. Поэтому стандартные пенсионные выплаты не назначаются.

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Однако в этом случае можно оформить государственную социальную помощь. В 2026 году ее размер составляет 2595 гривен. Для оформления такой выплаты следует обращаться в органы социальной защиты населения.

Пенсии в Украине — последние новости

В Украине некоторые пенсионеры должны обязательно пройти процедуру физической идентификации, чтобы продолжать получать пенсионные выплаты. Пенсионерам, выехавшим с временно оккупированных территорий и проживающим на подконтрольной Украине территории, с января этого года выплата пенсии осуществляется при условии предоставления уведомления о неполучении пенсионного обеспечения от государства-агрессорки РФ.

В настоящее время идет постепенное ужесточение требований к страховому стажу для выхода на пенсию. Именно поэтому части граждан придется работать дольше, потому что без необходимого количества официально отработанных лет получить пенсионные выплаты в 60 лет не получится.

Также мы писали о том, что многие украинцы получают пожизненную пенсию, но не всегда понимают, на каких основаниях она предназначена и как рассчитывается ее размер.

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