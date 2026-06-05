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Десять лет стажа: на какую пенсию можно рассчитывать украинцам
При наличии только 10 лет стажа пенсия по возрасту не назначается. Вместо этого можно оформить социальную помощь или докупить отсутствующий стаж.
Для назначения пенсии в Украине ключевое значение имеет продолжительность страхового стажа. Именно от количества лет, в течение которых человек официально работал и платил взносы в систему общеобязательного государственного социального страхования, зависит право на пенсию и его размер.
Однако не все граждане могут похвастаться большим стажем, пишет издание «На пенсии».
Даже после достижения 65-летнего возраста лицо со стажем всего 10 лет не сможет оформить пенсию по возрасту, поскольку минимально необходимый показатель составляет 15 лет. Поэтому стандартные пенсионные выплаты не назначаются.
Однако в этом случае можно оформить государственную социальную помощь. В 2026 году ее размер составляет 2595 гривен. Для оформления такой выплаты следует обращаться в органы социальной защиты населения.
Пенсии в Украине — последние новости
В Украине некоторые пенсионеры должны обязательно пройти процедуру физической идентификации, чтобы продолжать получать пенсионные выплаты. Пенсионерам, выехавшим с временно оккупированных территорий и проживающим на подконтрольной Украине территории, с января этого года выплата пенсии осуществляется при условии предоставления уведомления о неполучении пенсионного обеспечения от государства-агрессорки РФ.
В настоящее время идет постепенное ужесточение требований к страховому стажу для выхода на пенсию. Именно поэтому части граждан придется работать дольше, потому что без необходимого количества официально отработанных лет получить пенсионные выплаты в 60 лет не получится.
Также мы писали о том, что многие украинцы получают пожизненную пенсию, но не всегда понимают, на каких основаниях она предназначена и как рассчитывается ее размер.