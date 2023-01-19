Десятки тысяч украинцев получили «умные» продуктовые наборы: как бизнес включился в спасение пострадавших

Пострадавшие в результате оккупации российскими войсками жители населенных пунктов Украины продолжают получать помощь и поддержку от бизнеса, который сотрудничает с международными организациями, ведь гуманитарная ситуация остается сложной.

С февраля прошлого года глобальная система Кока-Кола выделила на гуманитарную помощь Украине 18 млн евро. Еще 4,7 млн евро компания Кока-Кола вместе со своим партнером Coca-Cola HBC предоставили на поставку 70 тысяч продуктовых наборов и напитков общинам, наиболее нуждающимся в продовольствии.

Наборы собраны в соответствии с международными стандартами. Это означает, что в их составе месячный запас наиболее необходимых и питательных продуктов с большим сроком годности в упаковке, обеспечивающей хранение без холодильника – крупы, растительное масло, мука, сахар, соль, макаронные изделия, мясные и рыбные консервы. В наборы также входят питьевая вода в бутылках и напитках. Каждый набор рассчитан на одного человека в месяц.

Их получают, в частности, и в Черниговской области в селе Ягодное, которое было под оккупацией 55 суток. Поэтому жителям до сих пор трудно оправиться от пережитого, не хватает одежды, пищи, воды. Эту потребность обеспечивают совместными усилиями волонтеры, власть, общественные организации, социально ответственный бизнес.

"У людей много повреждено жилья, много разрушенного жилья и, соответственно, нужно поддерживать таких граждан, чтобы у них не опускались руки", — говорит первый заместитель председателя Черниговской ОГА Константин Мегем.

За время оккупации в селе были повреждены почти все постройки. Многие потеряли все, что имели.

«Компания Кока-Кола вместе с компанией Кока-Кола HBC, другими мировыми ботлерами компании, фондом Кока-Кола после февраля 2022 выделили более 18 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине. Эта помощь направлена на поддержку нуждающегося населения, также на поддержку работников компании, которые остаются в Украине. 4,7 миллиона евро помощи при поддержке итальянского Красного Креста были направлены на закупку продуктовых наборов», – рассказала Ольга Чумак, руководитель направления коммуникаций и устойчивого развития Компании Кока-Кола Украина.

Эти продуктовые наборы Общество Красного Креста распространяет среди украинского населения. Их получили в больницах, многодетных семьях, внутренне перемещенные лица, пожилые люди и другие категории, нуждающиеся в социальной защите.

«Поддержка бизнеса на самом деле важна сегодня, потому что люди находятся в очень тяжелых условиях, — отмечает Наталья Силенок, председатель Черниговской областной организации Общества Красного Креста Украины. — После оккупации разрушена инфраструктура, усложнен подвоз продуктов питания. Люди потеряли дом, потеряли работу. И сегодня для них это очень существенная поддержка».

В настоящее время Кока-Кола сосредоточилась на трех основных направлениях помощи: поставке продовольственных наборов из-за рубежа, восстановлении инфраструктуры и поддержке общин, согласно их острейшим потребностям.

Война в Украине продолжается, но жизнь на деоккупированных территориях постепенно восстанавливается благодаря общим усилиям волонтеров, власти и бизнеса, не стоящего в стороне от проблем, при поддержке международных гуманитарных организаций.