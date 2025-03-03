Детенизация и улучшение администрирования: экономист проанализировал, как налоговая улучшила показатели по наполнению бюджета

Налоговые поступления в феврале превысили плановые показатели более чем на 12 млрд гривен.

Экономист Борис Кушнирук в блоге на РБК-Украина проанализировал, какие именно поступления способствовали такому росту и рассказал о чем свидетельствует такой рост.

Экономист отмечает, что такое перевыполнение наблюдается второй месяц подряд, ведь в январе плановые показатели по наполнению бюджета от налогов также были превышены. «Государственная налоговая служба отчитывается о положительных тенденциях: в феврале поступления в бюджет превысили плановые показатели на 12,1 млрд грн.

Если январь еще можно было считать удачным стартом года, второй месяц подряд подтверждает стабильность роста», — пишет эксперт.

Наибольший рост произошел по следующим показателям:

НДФЛ – 26,2 млрд грн (+13,6%). Это значит, что люди получают зарплаты, с которых уходят налоги.

НДС – 21,6 млрд грн (+13,3%). Бизнес работает, купля-продажа идет активно.

Акцизы – более 10 млрд грн. Табачная отрасль дала 62,6%.

«Что важное? Возмещение НДС – 13,1 млрд грн. Это деньги, которые вернули компаниям, а значит, они не повисли в системе», — подчеркнул Кушнирук.

Остановили всего 0,39% налоговых накладных (это в десятки раз меньше, чем год назад). А 9 тысяч предприятий перестали быть "рисковыми".

"В целом цифры говорят сами за себя: перевыполнение уже второй месяц подряд", — добавил экономист.

Он проанализировал, что именно означают показатели о которых отчиталась налоговая. В частности, по мнению экономиста, они свидетельствуют, что эффективность администрирования налогов, снижение схем уклонения и улучшение платежной дисциплины оказали ощутимый эффект.

«Роль руководства и команды. Глава ГНС Руслан Кравченко и его команда внедряют меры по улучшению администрирования и детенизации. В то же время, уменьшение случаев блокирования налоговых накладных (до 0,39%) и исключение более 9 тыс. предприятий по перечню рисковых свидетельствует о балансе между контролем и поддержкой бизнеса», — считает Кушнирук.

А вот увеличение поступлений от акцизов – следствие борьбы с «серым» рынком. "Рост сборов по акцизу на табак и топливо может указывать на сокращение контрабанды и теневых схем, что является важным шагом в обеспечении прозрачного рынка", — пишет эксперт.

Кушнирук задается также вопросом – где эти деньги были до этого? «Этот вопрос к команде главы налогового комитета ВР Данилу Гетьманцеву, который одной рукой давил на бизнес, а другой недобирал суммы в бюджет.

Налоговые поступления февраля 2025 г., очевидно, стали серьезным «подарком» для бюджета, в то время как бывшие «гении» могли только мечтать о подобных результатах. Может, они тоже планировали перевыполнение бюджета, но на уровне фантазий?

Наконец, ситуация изменилась и если эта тенденция сохранится, можем ожидать стабильный рост налоговых поступлений в 2025 году. Бюджет получает больше денег – это хорошо. Бизнесу становится легче работать – еще лучше», – резюмирует Кушнирук.