"Детские выплаты": на какую помощь рассчитывать и когда планируют их повышение

За последние 10 лет рождаемость в Украине уменьшилась на 40%.
Помощь при рождении ребенка предоставляется одному из родителей ребенка или опекуну, постоянно проживающему вместе с малышом на территории Украины. Сейчас общая сумма помощи при рождении маленького украинца или украиночки — 41280 гривен, но нардепы предлагают увеличить размер "детских выплат".
Подробнее об этом рассказали в Министерстве социальной политики Украины.
Размер помощи при рождении ребенка — 41280 грн. Единовременно выплачивают 10320 грн, остальную сумму — ежемесячно в течение 3-х лет по 860 грн.
Но уже с января 2022 года выплаты могут повысить. Правительственный законопроект № 5585 предусматривает увеличение выплат до 50 тыс. грн. Однако в Раду внесли альтернативный законопроект № 5585-1. Он предлагает выплачивать родителям сумму, в зависимости от количества детей в семье:
- при рождении первого ребенка — 50 тыс. грн;
- второго ребенка — 100 тыс. грн;
- третьего и каждого следующего ребенка — 150 тыс. грн.
Помощь при рождении ребенка планируется выплачивать единовременно в фиксированной сумме и равными частями в течение 36 месяцев. Народные депутаты убеждены, что увеличение размера такой помощи позволит преодолеть негативную тенденцию уменьшения населения государства. Средства планируют выплачивать за счет детенизации рынка алкоголя в Украине.
Куда обратиться для получения государственной помощи при рождении ребенка
Заявление и документы принимают должностные лица исполнительного органа или центра предоставления административных услуг (ЦНАП). Назначение и выплата государственной помощи семьям с детьми осуществляются органами социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства или месту жительства заявителя. Кроме того, родители или опекун также могут воспользоваться услугой ЄМалятко. Здесь можно зарегистрировать рождение ребенка и получить свидетельство о рождении, а также заказать 9 других государственных услуг, необходимых для малыша.
Какие документы необходимо предоставить для получения выплат
- заявление одного из родителей (опекуна) установленного образца;
- копия свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением оригинала).
- дополнительно — копия решения об установлении опеки (для опекунов).
Напомним, ранее акушер-гинеколог Олег Маланчук рассказал о демографическом кризисе и о том, что в будущем ждет Украину. По данным исследования, в 2020 году в Украине родилось более 290 000 детей.