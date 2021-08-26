"Детские выплаты": на какую помощь рассчитывать и когда планируют их повышение

"Детские выплаты": на какую помощь рассчитывать и когда планируют их повышение

За последние 10 лет рождаемость в Украине уменьшилась на 40%.

Помощь при рождении ребенка предоставляется одному из родителей ребенка или опекуну, постоянно проживающему вместе с малышом на территории Украины. Сейчас общая сумма помощи при рождении маленького украинца или украиночки — 41280 гривен, но нардепы предлагают увеличить размер "детских выплат".

Подробнее об этом рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

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Размер помощи при рождении ребенка — 41280 грн. Единовременно выплачивают 10320 грн, остальную сумму — ежемесячно в течение 3-х лет по 860 грн.

Но уже с января 2022 года выплаты могут повысить. Правительственный законопроект № 5585 предусматривает увеличение выплат до 50 тыс. грн. Однако в Раду внесли альтернативный законопроект № 5585-1. Он предлагает выплачивать родителям сумму, в зависимости от количества детей в семье:

при рождении первого ребенка — 50 тыс. грн;

второго ребенка — 100 тыс. грн;

третьего и каждого следующего ребенка — 150 тыс. грн.

Помощь при рождении ребенка планируется выплачивать единовременно в фиксированной сумме и равными частями в течение 36 месяцев. Народные депутаты убеждены, что увеличение размера такой помощи позволит преодолеть негативную тенденцию уменьшения населения государства. Средства планируют выплачивать за счет детенизации рынка алкоголя в Украине.

В Украине планируют увеличить выплаты при рождении ребенка — Экономические новости

Куда обратиться для получения государственной помощи при рождении ребенка

Заявление и документы принимают должностные лица исполнительного органа или центра предоставления административных услуг (ЦНАП). Назначение и выплата государственной помощи семьям с детьми осуществляются органами социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства или месту жительства заявителя. Кроме того, родители или опекун также могут воспользоваться услугой ЄМалятко. Здесь можно зарегистрировать рождение ребенка и получить свидетельство о рождении, а также заказать 9 других государственных услуг, необходимых для малыша.

Какие документы необходимо предоставить для получения выплат

заявление одного из родителей (опекуна) установленного образца;

копия свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением оригинала).

дополнительно — копия решения об установлении опеки (для опекунов).

Напомним, ранее акушер-гинеколог Олег Маланчук рассказал о демографическом кризисе и о том, что в будущем ждет Украину. По данным исследования, в 2020 году в Украине родилось более 290 000 детей.

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