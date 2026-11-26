Выплаты на детей с 1 декабря 2026 года / © pixabay.com

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Для семей в Украине, где родились малыши, действует обновленный порядок государственной финансовой поддержки. Но с началом календарной зимы, 1 декабря 2026, размеры этих социальных выплат не изменятся — все перерасчеты состоялись еще на старте года, 1 января.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Увеличатся ли детские выплаты с 1 декабря: какие суммы будут получать украинские семьи

С 1 декабря сумма единовременного государственного пособия не изменится. Родители малышей, рожденных с 1 января 2026 года, получают от государства фиксированные 50 000 гривен. Эта сумма одинакова независимо от того, каким по счету в семье появляется ребенок.

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Раньше семьи получали в общей сложности 41 280 гривен: сразу семье перечисляли 10 320 гривен, а остальную сумму разбивали на ежемесячные платежи по 860 гривен в течение трех лет.

Если ребенок родился в конце 2025 года, родители получат меньшую выплату. Однако, если ребенок родился в 2026 году, они имеют право на повышенную выплату на малыша.

В случае, если детей родилось несколько, государство финансирует каждого ребенка по отдельности. Соответственно, при появлении на свет двойни в 2026 году родителям назначат сразу 100 000 гривен одноразовой поддержки. А за тройню — 150 тысяч гривен.

Другие ежемесячные выплаты и алгоритм подачи документов

Кроме стартовых 50 000 гривен, украинские семьи имеют доступ к другим видам социальной помощи. Так, в течение 2026 года родителям ежемесячно начисляют деньги на уход за ребенком до достижения им одного года.

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Стандартный размер этой регулярной выплаты составляет 7 000 гривен в месяц, а для семей с детьми с инвалидностью сумма увеличивается до 10 500 гривен. Начисления стартуют сразу после завершения отпуска по беременности и родам. Оформить эту помощь могут и родители, чьим малышам по состоянию на 1 января 2026 года еще не исполнился год.

Для семей с детьми от одного до трех лет работает программа «єЯсла». Она позволяет ежемесячно получать 8000 гривен при условии, что мать или другой законный представитель ребенка возвращается к работе на условиях полного рабочего дня. Если воспитывается ребенок с инвалидностью, ежемесячная компенсация составляет 12000 гривен.

Право подать запрос на единовременную помощь при рождении имеет один из родителей или опекун, с которым постоянно проживает ребенок. Оформить обращение можно дистанционно через приложение или вебпортал «Дія» или в рамках комплексного сервиса «єМалятко», а также офлайн — в ЦНАПах и сервисных центрах Пенсионного фонда Украины.

Для получения средств заявитель предоставляет паспорт, заявление и свидетельство о рождении ребенка. Если обращение подает опекун, обязательно прилагается копия решения об установлении опеки.

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Следите за сроками, ведь обратиться за одноразовой помощью при рождении разрешается только в течение первых 12 месяцев жизни малыша.

Выплаты на детей можно оформить в «Дія»: детали

Напомним, в Украине на портале и в приложении «Дія» запустили оформление двух новых социальных выплат: пособия по беременности и родам и выплат по уходу за ребенком до года.

Первая выплата в размере 7 000 грн ежемесячно предназначена для незастрахованных в системе соцстрахования женщин, имеющих действующее медицинское заключение о беременности и родах или закрытое не более 6 месяцев назад. Деньги поступают на основной счет «Дія.Картки» и тратятся без ограничений.

Второй вид поддержки — ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1 года — составляет 7 000 грн для всех семей и 10 500 грн для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью. Ее выплачивают после завершения действия медицинского заключения о беременности и родах до достижения ребенком годовалого возраста на спецсчет «Дія.Картки» «Турбота про малюка» для покупки конкретных детских товаров и услуг.

Подать заявку на эти выплаты можно не только онлайн, но и офлайн в Пенсионном фонде, ЦНАПе или через уполномоченных представителей общин.

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