Девальвация гривни: в Нацбанке назвали причины падения курса национальной валюты

На падение гривни влияет угроза нового нападения России на нашу территорию.

В Украине ситуация на валютном рынке в ноябре резко изменялась. Так, за первую половину месяца гривня укреплялась, а во второй половине ноября гривна ослабла.

Также читайте Oxford Economics спрогнозировал курс доллара на 3 года: чего следует ожидать

Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за ноябрь 2021 года.

Как говорится в обзоре, гривня укреплялась, ведь предложение иностранной валюты значительно превышало спрос на нее. Кроме того, положительно сказывались и договоренности с МВФ и получение транша.

В то же время во второй половине ноября гривна ослабла из-за значительного роста спроса на иностранную валюту со стороны энергетических компаний и психологических факторов, которые обусловлены геополитическими рисками, в частности накопление войск РФ на границе с Украиной.

"В результате за ноябрь официальный обменный курс гривни к доллару девальвировал на 3,2% по сравнению с концом октября, однако в среднем за месяц его обесценение было значительно более умеренным (0,3%). Несмотря на значительные продажи иностранной валюты для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, сальдо интервенций НБУ в ноябре осталось положительным — около 0,4 млрд долл.", — говорится в обзоре.

Напомним, 2 декабря Верховная Рада приняла госбюджет на 2022 год. В общей сложности поддержали проект закона 286 нардепов. Отметим, что среднегодовой курс в нем заложен на уровне 28,5 гривен за доллар.