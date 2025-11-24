ТСН в социальных сетях

Действительно ли "Национальный кэшбек" будут сворачивать: реакция Минэкономики

Минэкономики заявило, что программа "Национальный кэшбек" продолжает работать в штатном режиме, а сообщения о ее сворачивании в 2026 году - ложные.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Гривны

Гривны

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины опровергло информацию о якобы свертывании программы "Национальный кэшбек", которая распространяется в медиа. Программа продолжает работать в штатном режиме.

В ведомстве подчеркнули, что не готовили и не рассматривали никаких документов, предусматривающих прекращение работы кэшбека в 2026 году. СМИ распространяют недостоверную информацию.

Минэкономики уточнило, что цитируемые изменения в нормативных актах касаются только технического перераспределения средств и не являются решением о сокращении финансирования или сворачивании программы.

Ведомство также подчеркнуло, что любые возможные изменения в работе программы будут доведены до общественности раньше времени и в полном объеме. В настоящее время идет подготовка к очередным выплатам за сентябрь и октябрь, работа с участниками и обновление списков производителей.

Напомним, ранее в сети появилось постановление Кабмина, в котором отмечалось, что выплаты "Национального кэшбека" якобы прекратят 1 мая 2026 года. Согласно документу, перечисление кэшбека за декабрь 2025 состоится в феврале 2026 при наличии бюджетных средств.

