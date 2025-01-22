Действительно ли отменят выплаты людям с инвалидностью: в Минсоцполитики объяснили

Не было никаких инициатив по отмене выплат людям с инвалидностью, заверили в ведомстве.

Выплаты украинцам со второй и третьей группой инвалидности не отменят. Информация об отмене не соответствует действительности.

Об этом сообщило Министерство социальной политики.

В ведомстве подчеркнули, что сохраняются все выплаты, льготы и пенсии для людей с инвалидностью.

"Сегодня ряд СМИ и телеграм-каналов распространили информацию о якобы возможной отмене выплат людям, имеющим 2-ю или 3-ю группу инвалидности. Обращаем внимание: эта информация не соответствует действительности и является некорректной", – говорится в заявлении министерства.

Там акцентировали, что не было никаких инициатив по отмене выплат людям с инвалидностью.

Напомним, накануне первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк заявил, что правительство якобы хочет отменить выплаты людям со второй и третьей группой инвалидности, введя для первой группы большую сумму выплаты.

Читайте также: