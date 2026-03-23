Действительно ли у Украины есть горючее только до конца марта: объяснение эксперта

Сергей Куюн опроверг тревожные прогнозы западных медиа о нехватке дизеля в Украине. / © Associated Press

Несмотря на тревожные прогнозы западных СМИ, никакого дефицита дизельного горючего нет и не прогнозируется.

Об этом заявил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн в своем Facebook, комментируя громкую статью Reuters.

«Со ссылкой на Консалтинговую группу А-95 несется о якобы дефиците дизтоплива, которого якобы осталось до конца марта. Заявляю, что эти публикации являются результатом неправильного понимания содержания профессиональных обзоров ситуации на рынке», — сказал Куюн.

По его информации, в течение марта объемы поставок горючего в Украину происходят на уровне 2025 года, даже есть ожидания формирования определенного запаса на апрель. Контрактование на апрель продолжается, в среднем 40% уже зарезервировано.

«Неправильная трактовка материала на enkorr, который стал источником информации якобы о дефиците, связана с тем, что остальные объемы поставщики подтверждают, но остается вопрос цены. То есть это горючее будет приобретено, но цена еще неизвестна. Еще раз. Никакого дефицита нет и не предполагается. Тем более, очередей за дизелем по 85 грн почему-то нет», — подытожил эксперт.

Напомним, сегодня, 23 марта, издание Reuters опубликовало громкую статью, в которой сообщило, что у Украины есть запасы дизельного топлива только до конца марта, а ситуация с поставками в апреле остается неопределенной.

