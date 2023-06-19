Действий НБУ недостаточно: Гетманцев прокомментировал ситуацию с обменом "изношенных" купюр

Накануне в НБУ заявили, что в скором времени исчезнет проблема с отказом банков и обменников принимать доллары без комиссии.

Национальный банк Украины на прошлой неделе провел ряд "разъяснительных" встреч с банковскими учреждениями и обменниками по вопросу обмена "изношенных" купюр. В то же время жалобы на действия обменников продолжают поступать. Совершенно не решена проблема "черных" обменников, работающих "под крышей" некоторых правоохранителей.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев.

"Очевидно, принятых Нацбанком мер недостаточно, а люди ждут от него решения проблемы, а не демонстрации процесса. Понятно, что речь идет о противодействии очередной схеме противоправных теневых заработков на людях в войну, которую немедленно следует прекратить. Дал поручение подготовить заслушивание Нацбанка и правоохранителей отдельном Комитете ВР по вопросам финансов", — отметил он.

Напомним, Нацбанк хочет изменить правила покупки долларов в Украине.

Ранее стало известно, что ПриватБанк отказался принимать наличную валюту в терминалах и банкоматах. Теперь клиенты могут провести такие операции только в кассах отделений. Проблема связана с тем, что клиенты часто используют для обращения старые купюры. "ПриватБанк" был единственным украинским банком, принимавшим иностранную валюту через терминалы.

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