Действия России уже привели к нестабильности на мировом рынке зерна — Белый дом

Выход России из "зернового соглашения" принесет серьезные последствия для наиболее уязвимых районов мира, включая Африку.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она заявила, что прекращение участия России в "зерновом соглашении" уже привело к волатильности к ценам на зерновые в мире.

"Действия России по изъятию столь значительного количества продовольственных товаров с мировых рынков усилят голод в некоторых наиболее пострадавших районах мира, в частности в Африке", — сказала Жан-Пьер.

Кроме того, она заявила, что благодаря "зерновому соглашению" удалось экспортировать на мировой рынок более 32 млн. тонн зерна.

Напомним, ранее сообщалось, что у Европейской комиссии нет средств для транзита украинского зерна по суше на фоне выхода России из "зернового соглашения".

Кроме того, мы ранее информировали, что из-за того, что Россия вышла из "зернового соглашения", мировые цены на зерно могут вырасти на 15%.

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