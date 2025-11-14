Действующие прайс-кепы разрушают доверие инвесторов к рынку — эксперт ICC Ukraine

Реклама

«Рынок должен быть предсказуемым и стабильным, чтобы можно было оценить риски и рассчитать окупаемость. Но когда на нем постоянно действуют ПСО, ценовые ограничения, всевозможные price caps – это уже не рынок. Государство должно выполнять только регуляторную функцию, а не руководить хозяйственной деятельностью предприятий», - подчеркнул эксперт.

Эксперт отметил, что так называемые price caps остаются постоянным предметом споров между производителями и крупными потребителями с 2019 года.

«Да, это уже классика — продолжающаяся еще с 2019 года дискуссия между крупными потребителями и производителями. И пока правила меняются каждый сезон, доверия к рынку не будет», — отметил Трофимец.

Он также раскритиковал распространенную аргументацию участников рынка, пугающих последствиями отмены прайс-кепов.

«Как только поднимется цена на рынке, мы обанкротимся, и тысячи людей окажутся на улице! Эти фразы энергетики слышат годами. Но ни один не обанкротился и никто не оказался на улице», — подчеркнул эксперт.

По его мнению вместо реальной либерализации происходит имитация постепенных изменений.

«Производители приходят с предложением: снимите прайскепы, то есть ограничение цены на рынке. Мы, мол, не можем работать. И всегда сводится к тому, что давайте хотя бы чуть-чуть поднимем. И вот на заседаниях НКРЭКУ говорят: "Это постепенная либерализация рынка". А я отвечаю: это как постепенное ослабление удавки. Мы будто отпускаем, но не знаем, — жертва выживет или нет», — отметил Трофимец.

Напомним, в ежегодном докладе Европейской комиссии «Пакет расширения» говорится, что Украина должна продолжить постепенное упразднение ценовых ограничений на электроэнергию во всех сегментах рынка. Документ был обнародован 4 ноября в Брюсселе.