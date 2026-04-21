© НБУ

Директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер похвалил НБУ за борьбу с инфляцией в условиях войны, назвав его работу «хорошей», хотя банк сталкивался с гораздо более серьезными и более частыми шоками предложения, чем любой другой центральный банк в своей группе. Об этом идет речь в материале издания Kyiv Post.

По мнению Каммера, содержание инфляции под контролем в рамках программы МВФ оказалось гораздо более сложной задачей для НБУ, чем для центральных банков других стран, учитывая постоянный поток краткосрочных шоков предложения, неоднократно толкающих цены вверх. Однако, заметил он, НБУ "стал очень опытным в работе в таких условиях".

«[НБУ] сталкивается с большим количеством негативных краткосрочных шоков предложения, внезапно влияющих на инфляцию. Они проделали невероятно хорошую работу, удерживая инфляцию под контролем при таких обстоятельствах», — ответил Каммер на вопросы журналистов.

Он также отметил, что Нацбанк принимает меры по процентным ставкам, когда это необходимо, чтобы предотвратить эффекты второго раунда и избежать расшатывания инфляционных ожиданий.

«Невероятно сложно, гораздо больше шоков, но они хорошо справляются с этим. И они стали очень ловкими в работе в таких условиях», — цитирует Каммера издание Kyiv Post.

Напомним, в марте 2026 года инфляция ускорилась - до 7,9% в годовом исчислении, а в месячном измерении цены выросли на 1,7%. Как сообщили в НБУ , фактические показатели общей и базовой инфляции превысили прогноз Национального банка, опубликованный в Инфляционном отчете за январь 2026 года. Главным фактором стал рост цен на горючее на фоне войны на Ближнем Востоке и повышение мировых цен на нефть.

Ранее сообщалось, что война на Ближнем Востоке и рост цен на нефть могут повысить инфляцию в Украине на 1,5-2,8%. Как сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный во время выступления в Вашингтоне,

НБУ сохраняет цель снизить инфляцию до 5% в течение трех лет. Для этого НБУ планирует использовать все доступные инструменты.