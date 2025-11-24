Директор по персоналу Метинвеста Татьяна Петрук включили в топ лучших HR Украины

Реклама

Директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяну Петрук признали одной из лучших HR-специалистов Украины. В рамках спецпроекта «Лучшие HR Украины» от Oboz.ua она поделилась подходами компании к работе с людьми в условиях войны и реинтеграции ветеранов.

Метинвест, вопреки военным вызовам, сохраняет позиции одного из крупнейших работодателей страны и адаптирует HR-политику к новым реалиям. Компания развивает программы обучения и переквалификации, поддерживает ветеранов, усиливает психологическую и физическую реабилитацию защитников и привлекает молодежь и женщин к промышленным профессиям.

Татьяна Петрук подчеркнула: «истощение и выгорание украинцев, живущих в условиях войны уже четвертый год, можно преодолеть только индивидуальным подходом». По ее словам, в Метинвесте строят процессы так, чтобы человек был в центре всех решений, а особый акцент делается на поддержке военных, возвращающихся к работе. В компании создана экосистема реинтеграции ветеранов, которая включает профессиональное обучение, переквалификацию, психологическую и физическую реабилитацию, подготовку коллективов к возвращению защитников и развитие ветеранских сообществ.

Среди ключевых проектов она отметила программу «Свободные волны», в рамках которой 432 ветерана проходят реабилитацию через плавание в Запорожье, Кривом Роге и Каменском, и инициативу «Общайся. Ветеран» – серию открытых встреч с юристами, психологами и соцслужбами для ветеранов и работников компании.

Петрук также очертила ситуацию на рынке труда: война усугубила дефицит кадров в промышленности из-за мобилизации и миграции, а роль HR стала стратегической. По ее словам, Метинвест перешел в децентрализованный подбор кадров на уровне предприятий, обновил подходы к обучению, сократил сроки подготовки специалистов и развивает собственный университет Метинвест Политехника, который уже выпустил 267 магистров и обучает более 1300 студентов.

Также Татьяна Петрук поделилась рекомендациями для начинающих в области HR: развивать аналитическое мышление, сочетать человечность с пониманием бизнес-целей и постоянно учиться, в частности в направлении HR Tech и современных подходов к работе с персоналом.

Метинвест Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на нее приходится около трети ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса. Также компания ввела инициативу Steel Force, которая направлена на подготовку нового поколения специалистов, участвующих в восстановлении украинской промышленности после войны.