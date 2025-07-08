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Директор по персоналу Метинвеста Татьяна Петрук вошла в ТОП-3 лучших HR-руководителей Украины
Директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук стала третьей в рейтинге лучших HR-руководителей Украины.
Создал рейтинг журнальчик «ТОП-100. Рейтинги самых крупных», совместно с деловым порталом Delo.ua, а лучших отобрало экспертное жюри.
В первую пятерку лучших эйчаров вошли представители Киевстара, Kernel, Новой почты и Астарта-Киев.
Компания Метинвест Рината Ахметова в то же время заняла восьмое место среди лучших работодателей Украины и одержала победу в спецноминации «Лидер взаимодействия бизнеса с учебными заведениями». Его компания получила за создание первого частного горно-металлургического университета Метинвест Политехника, в развитие которого направила 513 млн. грн.
«Инвестиции бизнеса в образование – это не только вклад в будущее компании, но и системное решение для преодоления кадрового дефицита в стране. Создав Метинвест Политехнику, мы доказали, что интеграция бизнеса в сферу высшего технического образования способна формировать инновационно мыслящую инженерную элиту, использует знания на практике и уже сегодня приобщается к восстановлению промышленности», — подчеркнула Татьяна Петрук.
Ранее Группу Метинвест Рината Ахметова также признали одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций.