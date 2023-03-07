"Дискуссия себя исчерпала": Гетманцев сообщил, сколько ФЛП уже установили кассовые аппараты

В Украине уже 70-80% ФЛП в сфере торговли установили РРО (регистраторы расчетных операций).

Об этом глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сказал в интервью "Фокусу".

По его мнению, дискуссия о необходимости установки кассовых аппаратов "уже себя исчерпала".

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"Торговля уже на 70-80% установила РРО, дискуссия о РРО уже себя исчерпала. Мы можем дискутировать о чем-то, но сейчас этот вопрос уже решен", – сказал Гетманцев.

По словам Гетманцева, установление РРО является "элементарным инвентарем налогового учета для торговли". Поэтому возвращение к обсуждению необходимости в этом, по его мнению, является "бессмысленностью".

"Сейчас этот вопрос уже решен. Это даже в меморандуме с МВФ есть. Не думаю, что на пороге членства в ЕС мы возвращаемся к обсуждению необходимости внедрения элементарных инструментов налогового учета для торговли. Это какая-то бессмысленность. Я думаю, наше общество уже достаточно повзрослело", – добавил нардеп.

Напомним, ранее эксперты рассказали, чем может обернуться для Украины инициатива по снижению налога вдвое.

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