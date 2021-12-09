Дія City – это благоприятный способ налогообложения ІТ – министр финансов

Запуск Дія City запланирован на начало 2022 года.

Благодаря запуску специального правового и налогового режима Дія City в Украине будут созданы условия, при которых ІТ-отрасль получит максимальную поддержку для развития страны.

Такое мнение высказал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью "НВ. Бизнес".

"Этот вопрос (запуск Дія City – ред.) создания платформы, где все участники имеют возможность получить достаточно благоприятный способ налогообложения. Будут созданы условия, при которых этот вид бизнеса получит максимальную помощь для развития Украины", — отметил глава Минфина.

В то же время он подчеркнул, что введение спецрежима никак не повлияет на взаимоотношения ІТ-отрасли с ФЛП. Как известно, сегодня большинство компаний этого сектора экономики используют ФЛП-модель для сотрудничества с ІТ-специалистами как способ оптимизации налоговой нагрузки.

Напомним, летом текущего года Верховная Рада приняла закон №1667-IX, определяющий правовые основы функционирования специального правового и налогового режима для ІТ Дія City. В настоящее время ко второму чтению подготовлен законопроект, определяющий налоговые условия спецрежима. В целом Дія City будет представлять собой набор инструментов, такие как низкие ставки налогообложения, налоговые и правовые стимулы для привлечения инвестиций, гибкую форму сотрудничества ІТ-компаний и специалистов.

Запуск Дія City запланирован на начало 2022 года. Министерство цифровой трансформации, являющееся инициатором введения спецрежима, рассчитывает, что запуск Дія City будет способствовать превращению Украины в крупнейший ІТ-хаб Европы.